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Corpo de miss baiana que morreu em queda de prédio no Rio é enterrado na Bahia: 'Tristeza e revolta'

Ana Luiza Mateus, de 29 anos, caiu do 13º andar após discussão com o namorado, que foi preso e depois cometeu suicídio na cela

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:58

Ana Luiza Mateus tinha 29 anos
Ana Luiza Mateus tinha 29 anos Crédito: Reprodução

O corpo da modelo baiana Ana Luiza Mateus foi sepultado nesta sexta-feira (24), em Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul da Bahia. A jovem de 29 anos morreu na quarta-feira (22), depois de cair de um prédio no Rio de Janeiro, em um caso que foi registrado como feminicídio pela polícia do estado. 

O corpo foi transferido do Rio de Janeiro para Teixeira de Freitas ontem e antes do enterro foi velado na Câmara Municipal. Amigos e familiares estiveram presentes para prestar as últimas homenagens.  O sepultamento ocorreu  no cemitério Reviver Park, também no município. "Aqui nesse momento de despedida o que fica é muita tristeza, um sentimento de revolta de que isso precisa acabar", afirmou o amigo João da Cruz Neto à TV Santa Cruz.

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
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Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
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Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução
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Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais

O namorado de Ana Luiza, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, chegou a ser preso sob suspeita de envolvimento no caso. Testemunhas relataram que o casal discutiu momentos antes da queda do 13º andar. Ele tirou a própria vida dentro da própria cela no mesmo dia em que foi preso, informou a polícia. 

Natural de Teixeira de Freitas, Ana Luiza era psicóloga, maquiadora profissional e modelo. Ela havia se mudado para o Rio de Janeiro para tentar ampliar as oportunidades na carreira artística e estava trabalhando em uma agência de modelos. Ela participou de concursos de beleza e foi a representante da Bahia no Miss Cosmo Brasil.

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Relacionamento tenso

Três dias antes da morte, Ana Luiza comentou com uma amiga sobre dificuldades no relacionamento, que durava cerca de três meses. Na conversa, disse se sentir em uma "gaiola de ouro".

Amigos relataram que o namorado demonstrava comportamento ciumento e não aprovava a exposição da jovem nas redes sociais, tentando controlá-la. 

Moradores e funcionários do condomínio onde o casal estava hospedado afirmaram ter presenciado discussões entre os dois. Funcionários chegaram a aconselhá-la a deixar o imóvel caso o namorado retornasse ao local. A modelo contou que havia comprado uma passagem de volta para a Bahia, mas decidiu permanecer no apartamento de onde caiu durante a madrugada. O voo estava previsto para a madrugada de quarta-feira.

Quem era o suspeito

Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza

Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução
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Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza por Reprodução

Endreo tinha mais de 20 anotações criminais em seu histórico, incluindo episódios de violência doméstica registrados em 2025. Entre os antecedentes do suspeito está um episódio ocorrido em 2011, quando ele atropelou um policial civil ao tentar deixar uma festa em alta velocidade após abordagem. Na ocasião, o agente atirou contra Endreo, que não possuía carteira de motorista. Ele acabou condenado a três anos de prisão em 2014.

Cinco anos depois, Endreo foi baleado pelo próprio pai durante uma discussão relacionada a uma suposta dívida de R$ 2 milhões. O valor foi negado por Eder Lincoln Gonçalves da Cunha, que afirmou que o filho tinha problemas psiquiátricos. Segundo o pai, Endreo exigia R$ 200 mil e mais R$ 10 mil mensais para custear estudos de medicina no Paraguai.

Mais recentemente, em 2025, ele chegou a ser preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após ser acusado por uma mulher de 31 anos de estupro, sequestro, cárcere privado e lesão corporal. De acordo com a denúncia, o episódio teria envolvido agressões físicas e o uso de um cinto para enforcar a vítima até que ela revelasse uma suposta traição.

Tags:

Feminicído ana Luiza Mateus Endreo Lincoln

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