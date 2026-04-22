RIO DE JANEIRO

Suspeito de matar miss baiana no Rio tinha mais de 20 processos e já havia sido condenado

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha também chegou a ser baleado pelo próprio pai

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:08

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha era o suspeito pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus Crédito: Reprodução

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi preso na tarde desta quarta-feira (22), suspeito de matar a modelo e ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia Ana Luiza Mateus, de 29 anos, no Rio de Janeiro. O homem morreu na cadeia momentos depois. Em seu histórico criminal, ele acumulava mais de 20 processos.

Natural de Mato Grosso do Sul, Endreo foi preso e chegou a ser condenado a três anos de prisão em regime aberto por atropelar um policial civil em 2011, na saída de uma festa, segundo informações do g1. Durante a fuga do local onde ocorreu o atropelamento, ele foi baleado pelo policial.

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio 1 de 30

Em 2019, foi novamente baleado, desta vez pelo próprio pai. À época, a mãe de Endreo afirmou que os dois haviam brigado por uma dívida de R$ 2 milhões que o pai, Éder Lincoln Gonçalves da Cunha, teria supostamente feito usando o nome do filho. O advogado do pai, no entanto, disse que Endreo havia exigido o pagamento de R$ 200 mil e uma mesada de R$ 10 mil para cursar medicina em uma faculdade no Paraguai.

Após ser preso nesta quarta-feira, Endreo afirmou ser o “culpado” pela morte de Ana Luiza, mas não confessou o crime. “Ele diz que nao foi ele que fez, mas que ele é o culpado. Ele falou uma série de impropérios pra ela, xingou disso, daquilo outro, diminuiu a pessoa dela como mulher, aquele aspecto de violência moral, de violência contra a mulher, extremamente abusivo”, explicou o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, ao RJTV, da TV Globo.

Endreo e Ana Luiza mantiveram um relacionamento por cerca de três meses. O vínculo chegou ao fim por decisão da modelo, mas o suspeito não aceitava o término, o que teria motivado discussões entre eles.

Ana Luiza foi encontrada após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, por volta das 5h30. Testemunhas afirmaram ter visto o casal chegar ao local discutindo, comportamento que, segundo relatos, era comum devido ao relacionamento conturbado. Pouco depois, Endreo foi visto deixando o local e, em seguida, retornando ao apartamento.