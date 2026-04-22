Suspeito de matar miss baiana no Rio tinha mais de 20 processos e já havia sido condenado

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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:08
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi preso na tarde desta quarta-feira (22), suspeito de matar a modelo e ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia Ana Luiza Mateus, de 29 anos, no Rio de Janeiro. O homem morreu na cadeia momentos depois. Em seu histórico criminal, ele acumulava mais de 20 processos.
Natural de Mato Grosso do Sul, Endreo foi preso e chegou a ser condenado a três anos de prisão em regime aberto por atropelar um policial civil em 2011, na saída de uma festa, segundo informações do g1. Durante a fuga do local onde ocorreu o atropelamento, ele foi baleado pelo policial.
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio
Em 2019, foi novamente baleado, desta vez pelo próprio pai. À época, a mãe de Endreo afirmou que os dois haviam brigado por uma dívida de R$ 2 milhões que o pai, Éder Lincoln Gonçalves da Cunha, teria supostamente feito usando o nome do filho. O advogado do pai, no entanto, disse que Endreo havia exigido o pagamento de R$ 200 mil e uma mesada de R$ 10 mil para cursar medicina em uma faculdade no Paraguai.
Após ser preso nesta quarta-feira, Endreo afirmou ser o “culpado” pela morte de Ana Luiza, mas não confessou o crime. “Ele diz que nao foi ele que fez, mas que ele é o culpado. Ele falou uma série de impropérios pra ela, xingou disso, daquilo outro, diminuiu a pessoa dela como mulher, aquele aspecto de violência moral, de violência contra a mulher, extremamente abusivo”, explicou o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, ao RJTV, da TV Globo.
Endreo e Ana Luiza mantiveram um relacionamento por cerca de três meses. O vínculo chegou ao fim por decisão da modelo, mas o suspeito não aceitava o término, o que teria motivado discussões entre eles.
Ana Luiza foi encontrada após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, por volta das 5h30. Testemunhas afirmaram ter visto o casal chegar ao local discutindo, comportamento que, segundo relatos, era comum devido ao relacionamento conturbado. Pouco depois, Endreo foi visto deixando o local e, em seguida, retornando ao apartamento.
“Havia entre eles uma relação muito abusiva, com discussões acaloradas nos últimos dias. Nesta madrugada, especialmente, houve uma espécie de guerra entre eles, que foi ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio”, disse o delegado.