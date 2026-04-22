POLÍCIA

Preso suspeito de matar miss baiana no Rio é encontrado morto dentro de cela

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta nesta quarta-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:29

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, o homem preso pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios do Rio, nesta quarta-feira (22). A polícia acredita que ele tenha cometido suicídio.

O local passou por perícia no início da noite. O suspeito tinha apresentado na delegacia o documento do irmão. Endreo foi preso em flagrante e, segundo o delegado, se disse "culpado" pela morte de Ana Luiza.

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"Ele diz que não foi ele que fez, mas que ele é o culpado. Ele falou uma série de impropérios pra ela, xingou disso, daquilo outro, diminuiu a pessoa dela como mulher, aquele aspecto de violência moral, de violência contra a mulher, extremamente abusivo", contou o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios.

"E ele diz apenas o seguinte: 'eu sou o culpado, independentemente de eu ter feito ou não alguma coisa, eu sou o culpado disso tudo'. Essas são as palavras dele", afirmou Martins.