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Cinco apostas faturam R$ 341 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:26

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3706, sorteado na noite de terça-feira (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Cada ganhador vai receber R$ 341.029,77.

As apostas vencedoras foram registradas em Senador Canedo (GO), Luisburgo (MG), Rondonópolis (MT), Curitiba (PR) e Ibiúna (SP). Duas delas foram feitas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Mega-sena e mais: confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9)

Confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9) por CAIXA / Youtube
Confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9) por CAIXA / Youtube
Confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9) por CAIXA / Youtube
Confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9) por CAIXA / Youtube
Confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9) por CAIXA / Youtube
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Confira resultado dos sorteios da CAIXA na terça (9) por CAIXA / Youtube

Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24 e 25.

Na faixa de 14 acertos, 687 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 743,46. Já os apostadores que acertaram 13, 12 e 11 dezenas terão direito a prêmios de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira a premiação completa:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras — R$ 341.029,77

14 acertos: 687 apostas ganhadoras — R$ 743,46

13 acertos: 18.424 apostas ganhadoras — R$ 35,00

12 acertos: 115.840 apostas ganhadoras — R$ 14,00

11 acertos: 524.196 apostas ganhadoras — R$ 7,00

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta quarta-feira (10), é de R$ 2 milhões.

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