LOTERIA

Cinco apostas faturam R$ 341 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:26

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3706, sorteado na noite de terça-feira (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Cada ganhador vai receber R$ 341.029,77.

As apostas vencedoras foram registradas em Senador Canedo (GO), Luisburgo (MG), Rondonópolis (MT), Curitiba (PR) e Ibiúna (SP). Duas delas foram feitas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

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Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24 e 25.

Na faixa de 14 acertos, 687 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 743,46. Já os apostadores que acertaram 13, 12 e 11 dezenas terão direito a prêmios de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

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Confira a premiação completa:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras — R$ 341.029,77

14 acertos: 687 apostas ganhadoras — R$ 743,46

13 acertos: 18.424 apostas ganhadoras — R$ 35,00

12 acertos: 115.840 apostas ganhadoras — R$ 14,00

11 acertos: 524.196 apostas ganhadoras — R$ 7,00