INSCRIÇÕES ABERTAS

Vagas para trabalhar no Enem pagam até R$ 864 por dia; saiba como se candidatar

Inscrição é feita pelo site do Inep

Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:24

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

Estão abertas as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026, iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que seleciona profissionais para acompanhar e fiscalizar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Os selecionados receberão R$ 510 por dia de atuação. Em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor pode chegar a R$ 864 por dia. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 28 de junho.

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Podem participar servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e professores concursados das redes públicas estaduais e municipais que estejam em atividade docente em 2026. Profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela CLT não podem se candidatar.

Entre os requisitos estão ter ensino médio completo, possuir smartphone ou tablet com acesso à internet, realizar e ser aprovado na capacitação online com rendimento mínimo de 70%, além de não estar inscrito como participante dos exames em que atuará.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Rede Nacional de Certificadores. O candidato deverá informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos. Quem ainda não possui cadastro deverá criar uma conta na plataforma Gov.br.

Os certificadores são responsáveis por acompanhar presencialmente os procedimentos de aplicação das provas, verificar a integridade dos malotes, fiscalizar o cumprimento dos protocolos de segurança, monitorar horários de abertura e fechamento dos portões, além de elaborar relatórios sobre a execução dos exames.

A jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas.

Confira o calendário:

Inscrições: até 28 de junho de 2026

Divulgação das inscrições confirmadas: 6 de julho

Prazo para recursos: de 7 a 12 de julho

Convocação para capacitação: 27 de julho

Aplicação do Enamed: 13 de setembro

Aplicação da PND: 20 de setembro