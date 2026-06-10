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Após jornalista de TV ser encontrada morta aos 40 anos, irmão informa causa

Corpo será levado para Fortaleza após conclusão dos procedimentos legais.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:57

Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa Crédito: Reprodução

A jornalista Cristiane Silva Sampaio, de 40 anos, encontrada morta no apartamento onde morava em Brasília na manhã desta segunda-feira (8), pode ter sido vítima de um mal súbito. A informação foi divulgada pela Itatiaia após relato o irmão dela, Davi Silva Sampaio, com base nos primeiros dados repassados pela perícia à família.

Natural do Ceará, Cristiane foi encontrada sem vida no imóvel onde residia na capital federal. A causa oficial da morte ainda depende da conclusão dos exames periciais, mas, segundo familiares, as informações preliminares apontam para um quadro de mal súbito.

Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa

Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução
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Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa por Reprodução

Parentes da jornalista viajaram para Brasília para acompanhar os procedimentos de liberação do corpo junto ao Instituto Médico Legal (IML). Após a conclusão da documentação necessária, a expectativa é de que o corpo seja trasladado para Fortaleza, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Em nota, a família agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde a divulgação da morte da jornalista. “Neste momento de profunda dor, a família e os amigos agradecem as inúmeras manifestações de solidariedade recebidas de amigos, colegas de profissão, entidades representativas, movimentos sociais e instituições públicas”, diz o comunicado.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Cristiane construiu uma carreira ligada ao jornalismo e à comunicação pública. Desde 2016, morava em Brasília, onde trabalhava como produtora da TV Câmara.

Antes da mudança para a capital federal, atuou na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, e também integrou a assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado do Ceará.

A morte da jornalista gerou comoção entre colegas de profissão e entidades da categoria, que divulgaram homenagens e mensagens de solidariedade à família.

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Tags:

Encontrada Morta Cristiane Sampaio Jornalista Morta

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