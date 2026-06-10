CRIME

Fazendeira com 60 mil seguidores: quem é a influenciadora do agro morta a tiros na varanda de casa

Agricultora ficou conhecida ao mostrar o dia a dia no campo e dar dicas sobre a vida rural.

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:19

Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Conhecida nas redes sociais por mostrar a rotina da vida no campo, a cafeicultora Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, conquistou milhares de seguidores ao compartilhar o cotidiano da produção rural. A agricultora, que ficou conhecida como "influenciadora do agro", foi morta a tiros neste domingo (7), na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Alzira transformou a rotina na fazenda em conteúdo para a internet. Entre vídeos sobre o cultivo agrícola, cuidados com a propriedade e momentos do dia a dia no interior, ela construiu uma comunidade fiel de seguidores. Somente no TikTok, acumulava quase 60 mil seguidores e mais de 1,1 milhão de curtidas.

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Os conteúdos publicados por ela retratavam a realidade do trabalho rural e também traziam dicas relacionadas à agricultura, aproximando o público urbano da vida no campo. A autenticidade das publicações ajudou a ampliar seu alcance nas redes sociais e a transformou em uma referência entre criadores de conteúdo ligados ao agronegócio.

A trajetória da influenciadora foi interrompida de forma violenta na manhã deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, Alzira estava na varanda da residência onde morava, na localidade de Córrego Mata Fria, quando dois homens chegaram ao imóvel em uma motocicleta vermelha.

Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos três disparos. Ao perceber a ação dos criminosos, a cafeicultora tentou escapar correndo para dentro da casa. Conforme a apuração policial, ela ainda tentou fugir por uma das janelas da residência, mas acabou atingida por um tiro na cabeça.

Quando equipes de segurança chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais. Durante os trabalhos periciais, foram recolhidos materiais que poderão auxiliar na identificação dos autores do crime.

A motivação da execução ainda é desconhecida. Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio.