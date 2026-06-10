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Operadora lança promoção com TV de 50 polegadas por menos de R$ 1 mil e PS5 por R$ 1,8 mil

Campanha inclui celulares, notebooks e fones de ouvido com preços reduzidos.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:55

TV Samsung Crystal UHD 50
TV Samsung Crystal UHD 50" - Valor: 12X R$ 84 Crédito: Reprodução

A TIM lançou uma campanha especial para o Dia dos Namorados apostando em descontos agressivos em produtos eletrônicos. Entre os principais atrativos da ação estão uma smart TV Samsung de 50 polegadas por R$ 999 e um PlayStation 5 Slim Digital com dois controles por R$ 1.899.

A iniciativa foi criada para atender não apenas casais, mas também consumidores interessados em adquirir itens desejados para uso próprio. A operadora reuniu ofertas em televisores, videogames, smartphones, notebooks e acessórios.

O destaque da campanha é a Smart TV Samsung Crystal UHD de 50 polegadas, disponível por R$ 999 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 84. Para garantir o valor promocional, o cliente precisa estar enquadrado nos planos premium da operadora e participar do programa de troca de aparelhos usados, sujeito à avaliação do dispositivo entregue.

Veja os produtos da promoção da TIM

TV Samsung Crystal UHD 50" - Valor: 12X R$ 84 por Reprodução
PlayStation 5 Ed. Digital + 2 controles - Valor: 21X R$ 91 por Reprodução
Samsung Galaxy A37 ou A57 - Valor: 12X R$ 117 por Reprodução
Notebook Asus i5 - Valor:12X R$ 209 por Reprodução
Apple AirPods 4 - Valor: 12X R$ 67 por Reprodução
JOVI Y21 5G 256GB - Valor: 12x R$ 75 por Reprodução
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TV Samsung Crystal UHD 50" - Valor: 12X R$ 84 por Reprodução

Outro produto que chama atenção é o PlayStation 5 Slim Edição Digital acompanhado de dois controles DualSense. O console pode ser adquirido por R$ 1.899 à vista ou parcelado em até 21 vezes de R$ 91. A condição especial é válida para clientes dos planos TIM Black Família Premium ou TIM Ultrafibra 2 GIGA.

No caso do videogame, a oferta exige a participação no programa Troca Smart mediante a entrega de um PlayStation 4 usado. Durante o período da campanha, a empresa ainda concede um bônus adicional de R$ 700 na negociação do console antigo. A promoção do PS5 é válida até o dia 12 de junho.

A ação também marca a entrada dos notebooks da Asus no catálogo da operadora. Um dos modelos equipados com processador Intel Core i5 está sendo comercializado por R$ 2.499. Entre os smartphones, aparecem ofertas para os modelos Galaxy A37 e Galaxy A57, ambos anunciados por R$ 1.399. Já quem procura uma opção mais econômica encontra o JOVI Y21 5G com 256 GB de armazenamento por R$ 899.

A lista de produtos promocionais inclui ainda os AirPods 4, da Apple, vendidos por R$ 799. Segundo a operadora, consumidores que mantêm simultaneamente serviços de telefonia móvel e internet residencial podem obter descontos adicionais nas lojas físicas. As ofertas para televisores, celulares, notebooks e acessórios permanecem disponíveis até o dia 16 de junho, enquanto a promoção específica do PlayStation 5 se encerra no Dia dos Namorados.

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Tags:

Promoção Tim tv 50 Polegadas Ps5 Operadora

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