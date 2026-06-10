OPORTUNIDADE

Operadora lança promoção com TV de 50 polegadas por menos de R$ 1 mil e PS5 por R$ 1,8 mil

Campanha inclui celulares, notebooks e fones de ouvido com preços reduzidos.

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:55

TV Samsung Crystal UHD 50" - Valor: 12X R$ 84 Crédito: Reprodução

A TIM lançou uma campanha especial para o Dia dos Namorados apostando em descontos agressivos em produtos eletrônicos. Entre os principais atrativos da ação estão uma smart TV Samsung de 50 polegadas por R$ 999 e um PlayStation 5 Slim Digital com dois controles por R$ 1.899.

A iniciativa foi criada para atender não apenas casais, mas também consumidores interessados em adquirir itens desejados para uso próprio. A operadora reuniu ofertas em televisores, videogames, smartphones, notebooks e acessórios.

O destaque da campanha é a Smart TV Samsung Crystal UHD de 50 polegadas, disponível por R$ 999 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 84. Para garantir o valor promocional, o cliente precisa estar enquadrado nos planos premium da operadora e participar do programa de troca de aparelhos usados, sujeito à avaliação do dispositivo entregue.

Veja os produtos da promoção da TIM 1 de 6

Outro produto que chama atenção é o PlayStation 5 Slim Edição Digital acompanhado de dois controles DualSense. O console pode ser adquirido por R$ 1.899 à vista ou parcelado em até 21 vezes de R$ 91. A condição especial é válida para clientes dos planos TIM Black Família Premium ou TIM Ultrafibra 2 GIGA.

No caso do videogame, a oferta exige a participação no programa Troca Smart mediante a entrega de um PlayStation 4 usado. Durante o período da campanha, a empresa ainda concede um bônus adicional de R$ 700 na negociação do console antigo. A promoção do PS5 é válida até o dia 12 de junho.

A ação também marca a entrada dos notebooks da Asus no catálogo da operadora. Um dos modelos equipados com processador Intel Core i5 está sendo comercializado por R$ 2.499. Entre os smartphones, aparecem ofertas para os modelos Galaxy A37 e Galaxy A57, ambos anunciados por R$ 1.399. Já quem procura uma opção mais econômica encontra o JOVI Y21 5G com 256 GB de armazenamento por R$ 899.