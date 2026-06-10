POLÍCIA

Ciclista morre atropelado em acidente após colidir com jovens que tiravam fotos em ciclovia

Investigação aponta que vítima perdeu o equilíbrio após colidir com pedestres que estavam na faixa destinada a bicicletas.

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:52

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente Crédito: Reprodução

Um ciclista identificado como Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, morreu após ser atropelado em uma avenida em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E o caso virou uma investigação contra duas mulheres pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As informações são do g1.

As investigadas, no entanto, não estavam no veículo que atropelou a vítima, mas sim na ciclofaixa onde ele deveria passar. O caso ocorreu no último dia 4 de junho e é apurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a investigação, as duas mulheres ocupavam a ciclovia no momento em que o ciclista trafegava pelo local.

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente 1 de 6

Imagens analisadas pelos investigadores mostram que Cleocir seguia pela faixa destinada às bicicletas quando acabou colidindo com as pedestres. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio, caiu na pista destinada aos veículos e foi atingido por um automóvel que passava pela avenida.

De acordo com a Polícia Civil, "as duas passam a ser consideradas investigadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar". A suspeita é de que elas estivessem utilizando a ciclovia para fazer registros fotográficos destinados às redes sociais.

As duas mulheres ainda devem prestar depoimento nos próximos dias. As identidades delas não foram divulgadas pelas autoridades. Segundo a investigação, ambas residem em um município vizinho a Passo Fundo. A morte de Cleocir gerou repercussão entre familiares e frequentadores da ciclovia. Parentes afirmam que o ciclista já relatava situações de risco provocadas pela presença constante de pedestres no espaço reservado às bicicletas.