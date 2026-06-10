POLÍCIA

Jovens que tiravam fotos em ciclovia são investigadas por homicídio após morte de ciclista

Cleocir Jorge dos Santos, de 54 anos, caiu na pista e foi atingido por um carro

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 11:36

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente Crédito: Reprodução

Duas jovens passaram a ser investigadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por homicídio culposo após um acidente que terminou na morte do ciclista Cleocir Jorge dos Santos, de 54 anos, em Passo Fundo. Segundo a apuração, elas estariam utilizando a ciclovia para tirar fotos quando acabaram se envolvendo na sequência de fatos que resultou na tragédia.

O caso aconteceu no dia 4 de junho e ganhou repercussão após imagens analisadas pelos investigadores indicarem que as jovens ocupavam a faixa exclusiva para bicicletas no momento em que Cleocir passava pelo local.

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente 1 de 6

De acordo com a investigação, o ciclista seguia pela ciclovia quando colidiu com as duas mulheres. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio, caiu na pista destinada aos veículos e acabou sendo atropelado por um automóvel que trafegava pela avenida.

Embora não estivessem no carro que atingiu a vítima, as jovens passaram a ser alvo do inquérito. Segundo a Polícia Civil, "as duas passam a ser consideradas investigadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar".

A suspeita é de que elas utilizavam o espaço destinado aos ciclistas para produzir conteúdo fotográfico para redes sociais. As identidades das investigadas não foram divulgadas. Conforme a polícia, ambas moram em uma cidade vizinha a Passo Fundo e devem prestar depoimento nos próximos dias.

A morte de Cleocir reacendeu discussões sobre a utilização indevida das ciclovias por pedestres. Familiares afirmam que o ciclista relatava com frequência situações de risco provocadas por pessoas que caminhavam ou permaneciam no local destinado às bicicletas.

“Ele sempre comentou que tinha problemas com pedestres na ciclovia. Um dia quase caiu, no outro quase atropelou. Era uma constante”, contou o sobrinho da vítima, Rafael Iarchescki.