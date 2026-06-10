Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovens que tiravam fotos em ciclovia são investigadas por homicídio após morte de ciclista

Cleocir Jorge dos Santos, de 54 anos, caiu na pista e foi atingido por um carro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 11:36

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente Crédito: Reprodução

Duas jovens passaram a ser investigadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por homicídio culposo após um acidente que terminou na morte do ciclista Cleocir Jorge dos Santos, de 54 anos, em Passo Fundo. Segundo a apuração, elas estariam utilizando a ciclovia para tirar fotos quando acabaram se envolvendo na sequência de fatos que resultou na tragédia.

O caso aconteceu no dia 4 de junho e ganhou repercussão após imagens analisadas pelos investigadores indicarem que as jovens ocupavam a faixa exclusiva para bicicletas no momento em que Cleocir passava pelo local.

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente

Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução
1 de 6
Câmeras flagraram investigadas tirando fotos em ciclovia pouco antes do acidente por Reprodução

De acordo com a investigação, o ciclista seguia pela ciclovia quando colidiu com as duas mulheres. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio, caiu na pista destinada aos veículos e acabou sendo atropelado por um automóvel que trafegava pela avenida.

Embora não estivessem no carro que atingiu a vítima, as jovens passaram a ser alvo do inquérito. Segundo a Polícia Civil, "as duas passam a ser consideradas investigadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar".

A suspeita é de que elas utilizavam o espaço destinado aos ciclistas para produzir conteúdo fotográfico para redes sociais. As identidades das investigadas não foram divulgadas. Conforme a polícia, ambas moram em uma cidade vizinha a Passo Fundo e devem prestar depoimento nos próximos dias.

A morte de Cleocir reacendeu discussões sobre a utilização indevida das ciclovias por pedestres. Familiares afirmam que o ciclista relatava com frequência situações de risco provocadas por pessoas que caminhavam ou permaneciam no local destinado às bicicletas.

“Ele sempre comentou que tinha problemas com pedestres na ciclovia. Um dia quase caiu, no outro quase atropelou. Era uma constante”, contou o sobrinho da vítima, Rafael Iarchescki.

A Polícia Civil continua analisando imagens e reunindo depoimentos para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente e definir a eventual responsabilidade criminal das investigadas.

Leia mais

Imagem - Fazendeira com 60 mil seguidores: quem é a influenciadora do agro morta a tiros na varanda de casa

Fazendeira com 60 mil seguidores: quem é a influenciadora do agro morta a tiros na varanda de casa

Imagem - Após jornalista de TV ser encontrada morta aos 40 anos, irmão informa causa

Após jornalista de TV ser encontrada morta aos 40 anos, irmão informa causa

Imagem - Pesquisa quaest: Lula lidera com 44% diante de Flávio Bolsonaro, que tem 38%, no segundo turno

Pesquisa quaest: Lula lidera com 44% diante de Flávio Bolsonaro, que tem 38%, no segundo turno

Tags:

Homicídio Mulheres Ciclovia Morte de Ciclista

Mais recentes

Imagem - Itaú é multado em R$ 420 mil pelo Procon após denúncias de clientes

Itaú é multado em R$ 420 mil pelo Procon após denúncias de clientes
Imagem - Ciclista morre atropelado em acidente após colidir com jovens que tiravam fotos em ciclovia

Ciclista morre atropelado em acidente após colidir com jovens que tiravam fotos em ciclovia
Imagem - Os melhores estados para viver no Brasil acabam de ser revelados; veja o ranking da qualidade de vida em 2026

Os melhores estados para viver no Brasil acabam de ser revelados; veja o ranking da qualidade de vida em 2026