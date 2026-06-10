PROCESSO

Itaú é multado em R$ 420 mil pelo Procon após denúncias de clientes

Órgão confirmou condutas do Itaú que ferem direitos do consumidor

Metrópoles

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:59

Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O Banco Itaú foi multado em R$ 420 mil pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), vinculado à Secretaria do Consumidor do DF, por descumprir normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e regulamentos aplicáveis às relações de consumo. O Procon-DF informou, nesta terça-feira (9/6), que as multas foram aplicadas em 14 processos abertos no órgão por meio de denúncia de clientes do Banco Itaú.

O instituto confirmou condutas da instituição financeira consideradas incompatíveis com os deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e respeito aos direitos básicos dos consumidores.