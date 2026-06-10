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Itaú é multado em R$ 420 mil pelo Procon após denúncias de clientes

Órgão confirmou condutas do Itaú que ferem direitos do consumidor

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:59

Banco Itaú
Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O Banco Itaú foi multado em R$ 420 mil pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), vinculado à Secretaria do Consumidor do DF, por descumprir normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e regulamentos aplicáveis às relações de consumo. O Procon-DF informou, nesta terça-feira (9/6), que as multas foram aplicadas em 14 processos abertos no órgão por meio de denúncia de clientes do Banco Itaú.

O instituto confirmou condutas da instituição financeira consideradas incompatíveis com os deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e respeito aos direitos básicos dos consumidores.

Justiça e bancos selam pacto para acelerar bloqueio de bens no país

O acordo firmado entre o CNJ e as principais instituições financeiras do país sela o início de uma nova era na recuperação de ativos judiciais, com foco em automação. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj
O novo Sisbajud prevê o monitoramento contínuo de contas por até um ano, garantindo que qualquer valor depositado seja retido até a quitação da dívida. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por cnj
Sob a presidência do ministro Edson Fachin, o Conselho Nacional de Justiça oficializou a modernização que permite o bloqueio de valores em contas bancárias no mesmo expediente da ordem judicial. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj
Apesar da maior eficiência no bloqueio, a legislação mantém a proteção sobre verbas de natureza alimentar e salários indispensáveis à subsistência do devedor. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por cnj
A varredura do novo sistema agora alcança não apenas contas correntes tradicionais, mas também plataformas de investimento e corretoras de valores. Reprodução/Canvas por cnj
 rapidez da nova tecnologia reduz o tempo de resposta das instituições financeiras, impossibilitando a retirada estratégica de saldos após o início da execução judicial. Reprodução/Canvas por cnj
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O acordo firmado entre o CNJ e as principais instituições financeiras do país sela o início de uma nova era na recuperação de ativos judiciais, com foco em automação. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj

Leia matéria completa do portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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