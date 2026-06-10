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Os melhores estados para viver no Brasil acabam de ser revelados; veja o ranking da qualidade de vida em 2026

Índice analisou 57 indicadores em todos os municípios do país e mostra diferenças significativas entre as 27 unidades da Federação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:58

Florianópolis, capital de Santa Catarina
Florianópolis, capital de Santa Catarina Crédito: Governo de SC/ Divulgação

O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 evidenciou diferenças importantes entre as unidades da Federação ao avaliar aspectos sociais e ambientais nos 5.570 municípios brasileiros. Divulgado em 20 de maio de 2026, o levantamento utiliza 57 indicadores para medir o desempenho das 27 unidades federativas e identificar onde estão os melhores e os piores resultados.

Na classificação geral, o Distrito Federal ocupa a primeira posição, com 70,73 pontos. Em seguida aparecem São Paulo, com 67,96, e Santa Catarina, com 65,58. As três unidades registram as maiores pontuações do país e apresentam os melhores desempenhos médios no IPS Brasil 2026.

Saiba quais são as 10 cidades baianas com melhor qualidade de vida

10º Ibiassucê por Reprodução
9º Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
8º Catu por Reprodução
7º Madre de Deus por Divulgação
6º Presidente Dutra por Reprodução
5º Tanque Novo por Divulgação/Prefeitura Municipal
4º Itiruçu por Reprodução
3º Valente por Divulgação
2º Lauro de Freitas por Reprodução
1º Abaíra (65,14) por Reprodução
1 de 10
10º Ibiassucê por Reprodução

Unidades da Federação com melhor desempenho no IPS Brasil 2026

1º Distrito Federal - 70,73

2º São Paulo - 67,96

3º Santa Catarina - 65,58

4º Paraná - 65,21

5º Minas Gerais - 64,66

6º Goiás - 64,52

7º Mato Grosso do Sul - 64,14

8º Espírito Santo - 63,61

9º Rio de Janeiro — 63,47

10º Rio Grande do Sul - 63,39

Unidades em posição intermediária

11º Paraíba - 62,39

12º Sergipe - 62,10

13º Rio Grande do Norte - 61,83

14º Mato Grosso - 61,38

15º Ceará - 61,22

16º Pernambuco - 60,58

17º Tocantins - 60,50

18º Piauí - 60,48

Entre as unidades que ocupam a faixa intermediária do ranking, a Paraíba é a mais bem colocada do Nordeste, enquanto Tocantins registra o melhor desempenho da região Norte. O Distrito Federal lidera no Centro-Oeste, São Paulo ocupa a primeira posição no Sudeste e Santa Catarina é o destaque da região Sul.

Unidades com menor pontuação

19º Roraima - 59,65

20º Amazonas - 59,34

21º Alagoas - 58,97

22º Bahia - 58,72

23º Rondônia - 58,60

24º Amapá - 58,10

25º Acre - 58,03

26º Maranhão - 57,59

27º Pará - 55,80

Na parte inferior da classificação, Pará, Maranhão e Acre aparecem nas últimas posições. Os resultados indicam uma maior concentração de baixos desempenhos nas regiões Norte e Nordeste, evidenciando desigualdades regionais relacionadas às condições sociais e ambientais avaliadas pelo Índice de Progresso Social Brasil 2026.

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