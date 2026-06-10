Os melhores estados para viver no Brasil acabam de ser revelados; veja o ranking da qualidade de vida em 2026

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Carol Neves
Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:58
O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 evidenciou diferenças importantes entre as unidades da Federação ao avaliar aspectos sociais e ambientais nos 5.570 municípios brasileiros. Divulgado em 20 de maio de 2026, o levantamento utiliza 57 indicadores para medir o desempenho das 27 unidades federativas e identificar onde estão os melhores e os piores resultados.
Na classificação geral, o Distrito Federal ocupa a primeira posição, com 70,73 pontos. Em seguida aparecem São Paulo, com 67,96, e Santa Catarina, com 65,58. As três unidades registram as maiores pontuações do país e apresentam os melhores desempenhos médios no IPS Brasil 2026.
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Unidades da Federação com melhor desempenho no IPS Brasil 2026
1º Distrito Federal - 70,73
2º São Paulo - 67,96
3º Santa Catarina - 65,58
4º Paraná - 65,21
5º Minas Gerais - 64,66
6º Goiás - 64,52
7º Mato Grosso do Sul - 64,14
8º Espírito Santo - 63,61
9º Rio de Janeiro — 63,47
10º Rio Grande do Sul - 63,39
Unidades em posição intermediária
11º Paraíba - 62,39
12º Sergipe - 62,10
13º Rio Grande do Norte - 61,83
14º Mato Grosso - 61,38
15º Ceará - 61,22
16º Pernambuco - 60,58
17º Tocantins - 60,50
18º Piauí - 60,48
Entre as unidades que ocupam a faixa intermediária do ranking, a Paraíba é a mais bem colocada do Nordeste, enquanto Tocantins registra o melhor desempenho da região Norte. O Distrito Federal lidera no Centro-Oeste, São Paulo ocupa a primeira posição no Sudeste e Santa Catarina é o destaque da região Sul.
Unidades com menor pontuação
19º Roraima - 59,65
20º Amazonas - 59,34
21º Alagoas - 58,97
22º Bahia - 58,72
23º Rondônia - 58,60
24º Amapá - 58,10
25º Acre - 58,03
26º Maranhão - 57,59
27º Pará - 55,80
Na parte inferior da classificação, Pará, Maranhão e Acre aparecem nas últimas posições. Os resultados indicam uma maior concentração de baixos desempenhos nas regiões Norte e Nordeste, evidenciando desigualdades regionais relacionadas às condições sociais e ambientais avaliadas pelo Índice de Progresso Social Brasil 2026.