NOVO LEVANTAMENTO

Pesquisa quaest: Lula lidera com 44% diante de Flávio Bolsonaro, que tem 38%, no segundo turno

Instituto também testa cenários contra Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:37

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: SEAUD/PR e Vittor Sales/Divulgação

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com o levantamento, Lula registra 44% das intenções de voto, enquanto o parlamentar soma 38%.

O resultado representa uma mudança em relação aos meses anteriores. Em maio, Lula tinha 42% e Flávio Bolsonaro aparecia com 41%. Já em abril, o senador liderava numericamente o cenário, com 42% contra 40% do presidente. Em março, ambos marcavam 41%, configurando empate.

Com os números atuais, a Quaest indica que a disputa entre os dois deixou o cenário de empate observado desde março e passou a apresentar uma vantagem de seis pontos para Lula.

Apesar disso, a diferença continua menor do que a registrada quando o instituto começou a realizar essas simulações, em agosto de 2025. Naquele período, Lula tinha 16 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro. Em dezembro, a distância caiu para dez pontos, passou para sete em janeiro e ficou em cinco em fevereiro.

A sequência dos levantamentos mostra ainda que, após o empate de março, Flávio Bolsonaro abriu dois pontos de vantagem em abril. Em maio, Lula voltou a ficar numericamente à frente por um ponto, dentro de um quadro considerado de empate técnico.

Além do confronto com Flávio Bolsonaro, a pesquisa também simulou disputas de segundo turno entre Lula e Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Entre os cenários apresentados pela Quaest, a disputa mais equilibrada é a que coloca Lula frente a Ronaldo Caiado, com apenas um ponto percentual de diferença entre os dois candidatos na simulação de segundo turno. Confira abaixo:

Cenário: Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 44% — eram 42% em maio, 40% em abril, 41% em março, 43% em fevereiro, 45% em janeiro e 46% em dezembro.

Flávio Bolsonaro (PL): 38% — eram 41% em maio, 42% em abril, 41% em março, 38% em fevereiro, 38% em janeiro e 36% em dezembro.

Indecisos: 4% — eram 3% em maio, 2% em abril, 2% em março, 2% em fevereiro, 2% em janeiro e 3% em dezembro.

Branco, nulo ou não vai votar: 14% — eram 14% em maio, 16% em abril, 16% em março, 17% em fevereiro, 15% em janeiro e 15% em dezembro.

Cenário: Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45% — mesmo percentual registrado em maio, após marcar 44% em abril, 43% em março, 44% em fevereiro e 46% em janeiro.

Renan Santos (Missão): 31% — ante 28% em maio, 24% em abril e março, 25% em fevereiro e 26% em janeiro.

Indecisos: 4%.

Branco, nulo ou não vai votar: 20%.

Cenário: Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45% — contra 44% em maio, 43% em abril, 44% em março, 43% em fevereiro e 46% em janeiro.

Romeu Zema (Novo): 35% — após 37% em maio, 36% em abril, 34% em março, 32% em fevereiro e 31% em janeiro.

Indecisos: 3%.

Branco, nulo ou não vai votar: 17%.

Cenário: Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45% — eram 44% em maio, 43% em abril, 44% em março, 42% em fevereiro e 44% em janeiro.

Ronaldo Caiado (PSD): 44% — percentual que representa crescimento em relação aos 35% registrados em maio e abril, 32% em março e fevereiro e 33% em janeiro.

Indecisos: 4%.