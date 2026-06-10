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Rede de supermercados implanta jornada com até 15 dias de folga por mês e salário integral

Empresa afirma que o objetivo da mudança é proporcionar mais tempo livre para os trabalhadores e facilitar a organização da vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:50

Rede Verdemar
Rede Verdemar Crédito: Divulgação

A rede mineira de supermercados Verdemar iniciou a implantação de um novo formato de jornada de trabalho que garante até 15 dias de folga por mês para parte de seus colaboradores. A medida já está sendo adotada em unidades de Belo Horizonte e reduz a carga horária mensal de 220 para 180 horas, sem impacto nos salários, segundo a empresa.

O sistema passa a substituir escalas tradicionais em funções operacionais e é baseado na alternância entre duas equipes. Nesse modelo, os funcionários trabalham por períodos de dois ou três dias seguidos e, na sequência, descansam por dois ou três dias consecutivos.

Com a nova organização, os dias de folga ficam distribuídos ao longo do mês, totalizando 15 dias de descanso. Entre eles, estão previstas duas sequências mensais de três dias consecutivos livres, abrangendo sexta-feira, sábado e domingo.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

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Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
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Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
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Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Apesar da redução na carga horária mensal, a permanência diária no local de trabalho continua sendo de 12 horas. Desse período, uma hora é destinada ao intervalo para refeição e outras duas pausas de 15 minutos são concedidas aos colaboradores. De acordo com o Verdemar, isso resulta em uma jornada efetiva de 10 horas e 30 minutos por dia.

A empresa afirma que o objetivo da mudança é proporcionar mais tempo livre para os trabalhadores e facilitar a organização da vida pessoal. Segundo o supermercado, a escala foi planejada para permitir melhor conciliação com compromissos familiares, estudos, consultas médicas e momentos de lazer.

A implantação do novo sistema também levou ao aumento do quadro de funcionários. Conforme o Verdemar, foi necessário ampliar o número de colaboradores entre 15% e 20%, percentual que varia de acordo com o setor e a função desempenhada.

Em comunicado, os sócios da rede classificaram a iniciativa como um "investimento necessário". Eles afirmaram: "Temos a convicção de que colaboradores satisfeitos e com qualidade de vida são fundamentais para oferecer um atendimento de excelência aos nossos clientes".

Fundado em 1993, o Verdemar é uma rede supermercadista mineira voltada ao segmento de supermercados e padarias premium. Atualmente, a empresa possui 17 lojas distribuídas entre Belo Horizonte e Nova Lima e emprega mais de 4.500 funcionários.

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