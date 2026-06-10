MUDANÇA

Rede de supermercados implanta jornada com até 15 dias de folga por mês e salário integral

Empresa afirma que o objetivo da mudança é proporcionar mais tempo livre para os trabalhadores e facilitar a organização da vida pessoal

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:50

Rede Verdemar Crédito: Divulgação

A rede mineira de supermercados Verdemar iniciou a implantação de um novo formato de jornada de trabalho que garante até 15 dias de folga por mês para parte de seus colaboradores. A medida já está sendo adotada em unidades de Belo Horizonte e reduz a carga horária mensal de 220 para 180 horas, sem impacto nos salários, segundo a empresa.

O sistema passa a substituir escalas tradicionais em funções operacionais e é baseado na alternância entre duas equipes. Nesse modelo, os funcionários trabalham por períodos de dois ou três dias seguidos e, na sequência, descansam por dois ou três dias consecutivos.

Com a nova organização, os dias de folga ficam distribuídos ao longo do mês, totalizando 15 dias de descanso. Entre eles, estão previstas duas sequências mensais de três dias consecutivos livres, abrangendo sexta-feira, sábado e domingo.

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Apesar da redução na carga horária mensal, a permanência diária no local de trabalho continua sendo de 12 horas. Desse período, uma hora é destinada ao intervalo para refeição e outras duas pausas de 15 minutos são concedidas aos colaboradores. De acordo com o Verdemar, isso resulta em uma jornada efetiva de 10 horas e 30 minutos por dia.

A empresa afirma que o objetivo da mudança é proporcionar mais tempo livre para os trabalhadores e facilitar a organização da vida pessoal. Segundo o supermercado, a escala foi planejada para permitir melhor conciliação com compromissos familiares, estudos, consultas médicas e momentos de lazer.

A implantação do novo sistema também levou ao aumento do quadro de funcionários. Conforme o Verdemar, foi necessário ampliar o número de colaboradores entre 15% e 20%, percentual que varia de acordo com o setor e a função desempenhada.

Em comunicado, os sócios da rede classificaram a iniciativa como um "investimento necessário". Eles afirmaram: "Temos a convicção de que colaboradores satisfeitos e com qualidade de vida são fundamentais para oferecer um atendimento de excelência aos nossos clientes".