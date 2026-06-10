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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:00
A rede de supermercados Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, inaugurou uma nova loja. O empreendimento está localizado no bairro Miritiua, em São José de Ribamar, no Maranhão. A inauguração oficial ocorreu na última sexta-feira (5).
Com a abertura, o grupo passa a contar com 310 operações em funcionamento no país. Atualmente, a rede está presente em pelo menos oito estados brasileiros, incluindo o Maranhão, terra natal da empresa. São eles: Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas e Paraíba.
Nova unidade do Mateus Supermercado
Antes da abertura da loja Gen. Arthur Carvalho, o grupo inaugurou o Mateus Newton Bello, em Imperatriz, no dia 8 de maio. O município já havia recebido outra loja em 6 de fevereiro.
Em 24 de abril, foi aberta a loja Doca, em Belém, no Pará. Antes disso, em 10 de abril, a rede havia inaugurado o empreendimento Maioba, em Paço do Lumiar, no Maranhão.
O Mateus Frei Serafim foi inaugurado em 27 de março, em Teresina, capital do Piauí. Já em 19 do mesmo mês, foi a vez da operação de Arapiraca, em Alagoas. Caxias recebeu sua segunda loja em 27 de fevereiro, no bairro Trizidela. Ao todo, o grupo realizou pelo menos oito inaugurações desde o início deste ano.
A nova abertura ocorre pouco tempo após a repercussão de uma reestruturação interna pela qual o grupo vem passando. A medida resultou na demissão de 6,6 mil funcionários e no fechamento de 28 lojas. O grupo reduziu em 13,9% o número de funcionários entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026.