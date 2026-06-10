ECONOMIA

Gigante dos supermercados inaugura nova loja após fechar 28 unidades e demitir 6,6 mil funcionários

Empreendimento está localizado no Maranhão

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:00

Nova unidade do Mateus Supermercado Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A rede de supermercados Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, inaugurou uma nova loja. O empreendimento está localizado no bairro Miritiua, em São José de Ribamar, no Maranhão. A inauguração oficial ocorreu na última sexta-feira (5).

Com a abertura, o grupo passa a contar com 310 operações em funcionamento no país. Atualmente, a rede está presente em pelo menos oito estados brasileiros, incluindo o Maranhão, terra natal da empresa. São eles: Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Nova unidade do Mateus Supermercado 1 de 10

Antes da abertura da loja Gen. Arthur Carvalho, o grupo inaugurou o Mateus Newton Bello, em Imperatriz, no dia 8 de maio. O município já havia recebido outra loja em 6 de fevereiro.

Em 24 de abril, foi aberta a loja Doca, em Belém, no Pará. Antes disso, em 10 de abril, a rede havia inaugurado o empreendimento Maioba, em Paço do Lumiar, no Maranhão.

O Mateus Frei Serafim foi inaugurado em 27 de março, em Teresina, capital do Piauí. Já em 19 do mesmo mês, foi a vez da operação de Arapiraca, em Alagoas. Caxias recebeu sua segunda loja em 27 de fevereiro, no bairro Trizidela. Ao todo, o grupo realizou pelo menos oito inaugurações desde o início deste ano.