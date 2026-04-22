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Homem arranca orelha de companheira com os próprios dentes durante briga em festa

Agressor havia sido solto, mas teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:15

Agressor teria se aproveitado após vitíma dar as costas Crédito: G1

Uma jovem de 25 anos teve parte da orelha arrancada após ser atacada pelo próprio companheiro durante um evento na Vila dos Artistas, em Piracaia, interior de São Paulo. O crime, ocorrido na madrugada do último domingo (19), foi registrado por câmeras de segurança que mostram a violência da ação contra a vítima, que mantinha um relacionamento de seis anos com o agressor. As informações são do G1.

As imagens do circuito interno revelam que a mulher estava de costas, aguardando atendimento em um balcão, quando Wendel Alexander De Oliveira Poloni se aproximou, puxou-lhe o cabelo e desferiu uma mordida violenta na orelha, mutilando a região. A agressão aconteceu de forma repentina, sem que a vítima tivesse chance de defesa.

O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal. O agressor chegou a ser preso em flagrante no dia do crime, mas foi liberado pela Justiça em seguida. Contudo, nesta quarta-feira (22), Wendel voltou a ser detido, desta vez em caráter preventivo, após a gravidade das lesões e o impacto das provas visuais reforçarem a necessidade da custódia.

A vítima precisou de cuidados médicos urgentes devido à gravidade da mutilação. Com a nova decisão judicial, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo ataque.

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Tags:

Agressão Crime Mulher Ataque

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