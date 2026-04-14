BAHIA

Preso por matar professora em briga por futebol diz que reagiu a agressão

Bárbara Pereira de Souza foi esfaqueada e chegou a ser socorrida

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:50

Homem foi preso por matar professora na Bahia Crédito: Reprodução

A Justiça manteve a prisão preventiva de Gildenor José do Nascimento, suspeito de matar Bárbara Pereira de Souza, 35, a facadas, no povoado de Baixão dos Honoratos, em São Gabriel, na Bahia. A vítima era professora da rede municipal de ensino e foi morta após defender o pai durante uma briga durante um torneio amador de futebol.

Gildenor José foi preso na segunda-feira (13), um dia após o crime, e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (14). A defesa dele alegou que o homem teve um desentendimento com o pai da vítima por uma aposta feita entre eles. Após a discussão, Gildenor teria ido até um bar da região e foi abordado pela professora.

Professora foi morta após discussão na Bahia 1 de 5

A defesa de Gildenor José disse, durante a audiência, que Bárbara deu um tapa no rosto do homem, que reagiu golpeando a professora com uma faca em uma das coxas. "A briga aconteceu em um jogo de futebol e cada um foi para o seu lado. O custodiado foi beber no bar e a senhora Bárbara foi até o local tirar satisfação com o custodiado, deu-lhe um tapa do rosto. O custodiado deu um golpe de faca na coxa da vítima", narrou o defensor público, que destacou que o acusado não teria tido intenção de matar a professora.

Bárbara Pereira foi atingida na perna, próximo à veia femoral, e perdeu muito sangue. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos.