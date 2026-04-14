Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preso por matar professora em briga por futebol diz que reagiu a agressão

Bárbara Pereira de Souza foi esfaqueada e chegou a ser socorrida

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:50

Homem foi preso por matar professora na Bahia
Homem foi preso por matar professora na Bahia Crédito: Reprodução

A Justiça manteve a prisão preventiva de Gildenor José do Nascimento, suspeito de matar Bárbara Pereira de Souza, 35, a facadas, no povoado de Baixão dos Honoratos, em São Gabriel, na Bahia. A vítima era professora da rede municipal de ensino e foi morta após defender o pai durante uma briga durante um torneio amador de futebol. 

Gildenor José foi preso na segunda-feira (13), um dia após o crime, e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (14). A defesa dele alegou que o homem teve um desentendimento com o pai da vítima por uma aposta feita entre eles. Após a discussão, Gildenor teria ido até um bar da região e foi abordado pela professora. 

Professora foi morta após discussão na Bahia

Bárbara Pereira de Souza por Reprodução
Gildenor José do Nascimento por Reprodução
Gildenor José do Nascimento por Reprodução
Bárbara Pereira de Souza foi morta na Bahia por Reprodução
Homem foi preso por matar professora na Bahia por Reprodução
1 de 5
Bárbara Pereira de Souza por Reprodução

A defesa de Gildenor José disse, durante a audiência, que Bárbara deu um tapa no rosto do homem, que reagiu golpeando a professora com uma faca em uma das coxas. "A briga aconteceu em um jogo de futebol e cada um foi para o seu lado. O custodiado foi beber no bar e a senhora Bárbara foi até o local tirar satisfação com o custodiado, deu-lhe um tapa do rosto. O custodiado deu um golpe de faca na coxa da vítima", narrou o defensor público, que destacou que o acusado não teria tido intenção de matar a professora. 

Bárbara Pereira foi atingida na perna, próximo à veia femoral, e perdeu muito sangue. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos. 

A repercussão do caso gerou forte comoção entre moradores da comunidade. A Prefeitura de São Gabriel divulgou uma nota de pesar destacando a trajetória da vítima como professora da Escola Manoel Honorato de Souza. No comunicado, a gestão municipal afirmou: “Profissional dedicada, Bárbara deixa um legado de compromisso com a educação e de contribuição significativa na formação de gerações em nosso município”.

Mais recentes

Imagem - Aposta da Bahia leva mais de R$ 6 milhões na Lotofácil; saiba de onde é

Aposta da Bahia leva mais de R$ 6 milhões na Lotofácil; saiba de onde é
Imagem - Motorista com placa adulterada atropela agente de trânsito e é preso em cidade da Bahia

Motorista com placa adulterada atropela agente de trânsito e é preso em cidade da Bahia
Imagem - Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador

Caminhão tomba dentro do ferry-boat de Salvador