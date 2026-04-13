VIOLÊNCIA

Professora é morta a facadas ao defender pai durante briga em jogo de futebol na Bahia

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13:19

Bárbara Pereira de Souza Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Bárbara Pereira de Souza foi morta a facadas na tarde do último domingo (12), no povoado de Baixão dos Honoratos, área rural da cidade de São Gabriel, no interior da Bahia. Bárbara era professora da rede municipal da cidade.

Segundo as primeiras informações, a confusão começou em um campo de futebol da comunidade, que recebia um torneio amador. Bárbara e familiares acompanhavam o jogo. Após o término da partida, ocorreu um desentendimento entre o pai da vítima e o homem apontado como suspeito do crime. O motivo da briga é ignorado.

Bárbara tentou defender o pai do suspeito, mas acabou sendo agredida por ele com um golpe de faca. Ela foi atingida na perna, próximo à veia femoral, e perdeu muito sangue. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos.

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A repercussão do caso gerou forte comoção entre moradores da comunidade. A Prefeitura de São Gabriel divulgou uma nota de pesar destacando a trajetória da vítima como professora da Escola Manoel Honorato de Souza. No comunicado, a gestão municipal afirmou: “Profissional dedicada, Bárbara deixa um legado de compromisso com a educação e de contribuição significativa na formação de gerações em nosso município”.

O prefeito Mateus Machado também se manifestou publicamente nas redes sociais, prestando solidariedade aos familiares e amigos.