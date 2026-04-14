RISCO

Tradicional igreja de Salvador é notificada pelo Iphan por danos estruturais

Instituto deu prazo de 15 dias para que sejam prestados esclarecimentos

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:02

Igreja foi reaberta em 2019 após passar quatro anos fechada Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Mosteiro de São Bento da Bahia foi notificado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para prestar esclarecimentos sobre uma das igrejas mais tradicionais de Salvador. Trata-se da Igreja da Graça, erguida no século XVI e tombada pelo Instituto.

A notificação foi feita em 31 de março deste ano. O Iphan estipulou prazo de 15 dias para que o Mosteiro de São Bento, responsável pelo templo, preste esclarecimentos sobre o estado de conservação interno e externo do imóvel. O Instituto também notifica para que sejam tomadas providências sobre a manutenção do imóvel para evitar danos.

Os marcos da trajetória de Catharina Paraguaçu em Salvador 1 de 8

Entre as necessidades de melhorias estruturais apontadas pelo Iphan estão a recomposição dde telhas da igreja, pintura das fachadas, recomposição de elementos móveis e integrados, além da retirada de vegetação e manutenção dos coletores verticais de águas pluviais.

O Iphan confirmou, em nota, que aguarda a manifestação do Mosteiro de São Bento da Bahia sobre a notificação. A reportagem tenta contatar a entidade sobre o caso. A ausência de resposta após a notificação poderá acarretar em aplicação de sanções e multas. O prazo será encerrado na quarta-feira (15).

A igreja é famosa por abrigar os restos mortais de Catharina Paraguaçu, indígena que se casou com o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e mandou construir uma capela após ter visões de Nossa Senhora da Graça.

Em 2019, a igreja foi reaberta após passar quatro anos fechada por problemas estruturais, como rachaduras e cupins. Na época, a restauração foi fruto de um convênio entre o Mosteiro de São Bento, proprietário da igreja, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), captados via Lei de Incentivo à Cultura, com autorização do Iphan.

Veja o posicionamento do Iphan

"O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) notificou o Mosteiro de São Bento da Bahia, em 31/03/2026, a prestar esclarecimentos quanto ao atual estado de conservação (externo e interno) do imóvel, tomando providências referente à necessidade de manutenção do imóvel em prol de evitar danos ao patrimônio cultural tombado, entre elas: recomposição do beiral, pintura das fachadas, recomposição de elementos móveis e integrados, recomposição de esquadria, recomposição da cobertura com retirada de vegetação parasita e manutenção dos coletores verticais de águas pluviais.

O prazo para o retorno é de 15 dias, a partir do recebimento da notificação. No momento, o Iphan aguarda manifestação do Mosteiro de São Bento da Bahia.