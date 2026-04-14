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Tradicional igreja de Salvador é notificada pelo Iphan por danos estruturais

Instituto deu prazo de 15 dias para que sejam prestados esclarecimentos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:02

Igreja foi reaberta em 2019 após passar quatro anos fechada
Igreja foi reaberta em 2019 após passar quatro anos fechada Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Mosteiro de São Bento da Bahia foi notificado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para prestar esclarecimentos sobre uma das igrejas mais tradicionais de Salvador. Trata-se da Igreja da Graça, erguida no século XVI e tombada pelo Instituto. 

A notificação foi feita em 31 de março deste ano. O Iphan estipulou prazo de 15 dias para que o Mosteiro de São Bento, responsável pelo templo, preste esclarecimentos sobre o estado de conservação interno e externo do imóvel. O Instituto também notifica para que sejam tomadas providências sobre a manutenção do imóvel para evitar danos. 

Os marcos da trajetória de Catharina Paraguaçu em Salvador

Catharina Paraguaçu foi sepultada na Igreja da Graça por Thais Borges/CORREIO
A Fonte Nossa Senhora da Graça foi construída pelo Caramuru e era usada por Catharina Paraguaçu. É a mais antiga da cidade por Thais Borges/CORREIO
A Fonte Nossa Senhora da Graça foi construída pelo Caramuru e era usada por Catharina Paraguaçu. É a mais antiga da cidade por Thais Borges
Catharina Paraguçu teria tido um sonho em que viu Nossa Senhora por Reprodução
O largo onde fica a fonte em que Catharina supostamente se banhava hoje se chama Praça Catharina Paraguaçu por Thais Borges/CORREIO
A Fonte Nossa Senhora da Graça foi construída pelo Caramuru e era usada por Catharina Paraguaçu. É a mais antiga da cidade por Thais Borges/CORREIO
Catharina Paraguaçu foi sepultada na Igreja da Graça por Thais Borges/CORREIO
Catharina Paraguaçu na obra Sonho de Catarina Paraguaçu, de Manoel Lopes Rodrigues por Reprodução
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Catharina Paraguaçu foi sepultada na Igreja da Graça por Thais Borges/CORREIO

Entre as necessidades de melhorias estruturais apontadas pelo Iphan estão a recomposição dde telhas da igreja, pintura das fachadas, recomposição de elementos móveis e integrados, além da retirada de vegetação e manutenção dos coletores verticais de águas pluviais.

O Iphan confirmou, em nota, que aguarda a manifestação do Mosteiro de São Bento da Bahia sobre a notificação. A reportagem tenta contatar a entidade sobre o caso. A ausência de resposta após a notificação poderá acarretar em aplicação de sanções e multas. O prazo será encerrado na quarta-feira (15). 

A igreja é famosa por abrigar os restos mortais de Catharina Paraguaçu, indígena que se casou com o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e mandou construir uma capela após ter visões de Nossa Senhora da Graça.

Em 2019, a igreja foi reaberta após passar quatro anos fechada por problemas estruturais, como rachaduras e cupins. Na época, a restauração foi fruto de um convênio entre o Mosteiro de São Bento, proprietário da igreja, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), captados via Lei de Incentivo à Cultura, com autorização do Iphan. 

Veja o posicionamento do Iphan 

"O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) notificou o Mosteiro de São Bento da Bahia, em 31/03/2026, a prestar esclarecimentos quanto ao atual estado de conservação (externo e interno) do imóvel, tomando providências referente à necessidade de manutenção do imóvel em prol de evitar danos ao patrimônio cultural tombado, entre elas: recomposição do beiral, pintura das fachadas, recomposição de elementos móveis e integrados, recomposição de esquadria, recomposição da cobertura com retirada de vegetação parasita e manutenção dos coletores verticais de águas pluviais.

O prazo para o retorno é de 15 dias, a partir do recebimento da notificação. No momento, o Iphan aguarda manifestação do Mosteiro de São Bento da Bahia.

O Iphan destaca que, caso a notificação não seja atendida, poderá haver a aplicação de sanções, como multas, conforme estabelece a Portaria nº 187/2010".

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