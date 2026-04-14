BAHIA

Trânsito é novamente alterado na ponte sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101

Novas regras entraram em vigor nesta terça-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:54

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi Crédito: Divulgação

Mudanças no tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, passam a valer a partir desta terça-feira (14). A passagem de caminhões e carretas de qualquer modelo voltou a ser proibida no trecho, conforme divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A ponte contará com controle de peso obrigatório nos dois lados, e apenas será permitida apenas a passagem de veículos leves, vans, micro-ônibus e ônibus. Caminhões e carretas precisam utilizar rotas alternativas, como a BR-116 ou o desvio da Veracel (BA-274, BA-982, BA-658, BA-275 e BA-687).

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha 1 de 5

Segundo o Dnit, as restrições são temporárias e permanecerão em vigor até a conclusão das obras de construção da nova ponte, podendo ser alteradas a qualquer momento a partir de avaliação técnica. "O descumprimento das normas estabelecidas sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como às normas complementares do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)", afirma a autarquia.

O tráfego de veículos de até 33 toneladas havia sido liberado na via em março, mas voltou a ser proibido. Segundo o Dnit, as obras para a construção da nova ponte seguem em andamento. Os serviços de fundação e implantação dos novos pilares foram iniciados e, depois, será realizada a etapa de concretagem das vigas pré-moldadas da estrutura.

Nova ponte

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas identificarem a necessidade de intervenções na estrutura existente, em junho do ano passado. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

Ao longo dos últimos meses, o bloqueio para veículos pesados vem causando transtornos para motoristas, que enfrentam viagens até três horas mais longas sem a liberação da ponte. A rota alternativa mais curta, o chamado desvio da Veracel, tem 451 quilômetros.