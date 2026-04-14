FÁBRICA CULTURAL

Conheça a iniciativa que oferece serviços gratuitos para empreendedores impulsionarem seus negócios em Salvador

Ações integram comunicação, formação e infraestrutura

Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:59

Espaço começa a funcionar a partir deste mês de abril Crédito: Diogo Andrade/Divulgação

Empreendedores da economia criativa em Salvador passam a contar, a partir de abril, com um conjunto ampliado de oportunidades para desenvolver, qualificar e posicionar seus negócios no mercado. A Fábrica Cultural lança uma nova agenda de ações voltada diretamente ao fortalecimento de negócios criativos, com foco em profissionalização, qualificação, geração de renda e acesso a editais.

No centro das iniciativas está a oferta de um serviço gratuito de comunicação pensado para atender demandas reais de empreendedores criativos que precisam fortalecer sua presença no mercado. Durante quatro meses, entre abril e julho, os participantes terão acesso a atendimentos especializados em fotografia, design gráfico, audiovisual e redação publicitária, ferramentas essenciais para estruturar marcas, divulgar produtos e ampliar o alcance de seus negócios.

Na prática, os empreendedores poderão realizar ensaios fotográficos de produtos, editoriais artísticos, desenvolver identidade visual, criar conteúdos para redes sociais, produzir vídeos institucionais e contar com suporte na construção de narrativas e roteiros. Os atendimentos combinam encontros on-line e presenciais na sede da instituição, na Ribeira, e o agendamento para os interessados está aberto e pode ser feito via formulário digital neste link.

Entre as ações, empreendedores poderão realizar ensaios fotográficos de produtos, editoriais artísticos, desenvolver identidade visual e criar conteúdos para redes sociais Crédito: Divulgação

Qualificação para editais

A oferta de serviços se conecta diretamente com outra frente estratégica da instituição: a qualificação de empreendedores para acesso a políticas públicas e editais. Com esse foco, a Fábrica Cultural também lança o ciclo “O Pensar e o Fazer Cultural – Workshops em Elaboração de Projetos”, realizado em parceria com o Instituto Pensar.

A iniciativa dialoga diretamente com um dos principais desafios enfrentados por quem atua no setor que é o de transformar ideias e produções culturais em projetos estruturados e aptos a captar recursos em editais.

Voltado a empreendedores com ou sem experiência na escrita de projetos, o ciclo oferece formação prática para quem deseja acessar editais públicos e ampliar suas possibilidades de financiamento. Serão quatro workshops mensais, entre abril e julho, com carga total de 16 horas de formação e a meta de qualificar 160 participantes.

Cada encontro reunirá até 40 empreendedores e combinará momentos de inspiração e prática, com convidados que compartilham trajetórias no setor cultural, seguidos por oficinas de elaboração de projetos. As inscrições podem ser feitas online através deste link.

O primeiro workshop acontece nesta sexta-feira (17) e traz como destaque a participação de Cida Pescadora, que compartilha sua trajetória de empreendedorismo feminino como inspiração para os participantes. A condução da oficina ficará a cargo da mentora Milena Velloso, com foco na estruturação de propostas e estratégias de inscrição em editais.

Os serviços de comunicação ofertados e o ciclo de workshops fazem parte do Termo de Fomento nº 991336/2025, firmado com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), que viabiliza as ações de qualificação e fortalecimento dos empreendedores atendidos.

Coworking gratuito

Complementando esse ecossistema de apoio, a instituição reforça a disponibilidade do IAÔ Espaço de Criação, um coworking gratuito localizado na sede da Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, em Salvador. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e pode ser utilizado mediante agendamento prévio. A estrutura inclui salas de atendimento, ambiente multiuso, recepção, copa colaborativa e um estúdio de audiovisual, ampliando as possibilidades de produção e capacitação para empreendedores da Cidade Baixa e de outras regiões da cidade. O agendamento pode ser feito pelo telefone (71) 3565-2399, pelo e-mail atendimento@fabricacultural.org.br.