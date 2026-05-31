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Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em Salvador e mais de 80 cidades da Bahia

Aviso é válido até quarta-feira (4) e prevê risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:25

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador  Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva em Salvador e outros municípios da Bahia. O aviso entrou em vigor na manhã deste sábado (31) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (4).

Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia em áreas das regiões Metropolitana de Salvador, Centro-Norte Baiano, Nordeste Baiano, Centro-Sul Baiano e Sul Baiano.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

De acordo com o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em cidades que possuem áreas historicamente vulneráveis a esse tipo de ocorrência.

Entre os municípios incluídos no alerta estão Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, Cairu, Itaparica, Vera Cruz, Candeias, Madre de Deus, Mata de São João, Entre Rios e Amargosa.

O instituto orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo, observar sinais de movimentação em encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante situações de risco. Em casos de inundação, a recomendação é proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Chuva Inmet Alerta

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