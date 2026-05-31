Motociclista morre após colisão com carreta na BR-116, na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:00
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na madrugada deste domingo (31), na BR-116, em Teofilândia, no interior da Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi registrado por volta das 2h, na altura do km 440 da rodovia. A colisão envolveu uma carreta e uma motocicleta. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo informações registradas pela Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima tentou realizar uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão com o caminhão. O acidente aconteceu em uma área da zona rural do município.
O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Serrinha. As guias para perícia foram expedidas e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a remoção do corpo.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.