ACIDENTE GRAVE

Motociclista morre após colisão com carreta na BR-116, na Bahia

Caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (31), segundo a PRF

Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:00

PRF foi acionada Crédito: Divulgação/PRF

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na madrugada deste domingo (31), na BR-116, em Teofilândia, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi registrado por volta das 2h, na altura do km 440 da rodovia. A colisão envolveu uma carreta e uma motocicleta. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima tentou realizar uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão com o caminhão. O acidente aconteceu em uma área da zona rural do município.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Serrinha. As guias para perícia foram expedidas e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a remoção do corpo.