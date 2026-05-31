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Designer denuncia racismo em loja de shopping em Salvador: 'Pegou minha bolsa para ver se eu tinha roubado'

Cleidson Marques afirma ter sido abordado por funcionário após sair de estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:43

Arquiteto denuncia racismo em loja de shopping em Salvador: 'Pegou minha bolsa para ver se eu tinha roubado'
Arquiteto denuncia racismo em loja de shopping em Salvador: 'Pegou minha bolsa para ver se eu tinha roubado' Crédito: Reprodução / Redes sociais

O designer, arquiteto e urbanista Cleidson Marques denunciou nas redes sociais ter sido vítima de racismo dentro de uma loja no Shopping da Bahia, em Salvador. O caso ocorreu na noite de sábado (30), no estabelecimento Narciso Enxovais.

Em uma sequência de vídeos publicada nas redes sociais (confira na íntegra no final da matéria), Cleidson contou que foi abordado por um funcionário logo após deixar a loja. Segundo ele, o homem teria retirado sua bolsa para verificar se havia algum produto do estabelecimento.

Quem é desginer que denunciou racismo em shopping de Salvador

Designer tem mais de seis mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
Cleidson acumula viagens para Europa por Reprodução / Redes sociais
Designer é dono de marca de roupas  por Reprodução / Redes sociais
Ele também é figurinista por Reprodução / Redes sociais
Designer denunciou racismo em shopping de Salvador por Reprodução / Redes sociais
Cleidson e Lázaro Ramos por Reprodução / Redes sociais
Designer recebeu apoio de seguidores nas redes por Reprodução / Redes sociais
Designer tem mais de seis mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
Designer tem mais de seis mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
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Designer tem mais de seis mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais

"Estou aqui na loja Narciso, no Shopping da Bahia, e simplesmente um homem saiu correndo atrás de mim para ver se eu tinha roubado alguma coisa. Eu saí da loja e ele pegou minha bolsa para verificar se eu tinha levado algum produto", afirmou.

Ainda nas gravações, Cleidson classificou a situação como racista e disse que aguardaria a chegada da polícia. "Podem esperar que vai ter processo. Estou na frente da loja esperando a polícia chegar. Não vou deixar isso passar barato", declarou.

Após o episódio, ele informou que procurou a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial e Intolerância Religiosa (Decrin), no Engenho Velho de Brotas, onde registrou ocorrência.

Horas depois, o arquiteto publicou um novo vídeo desabafando sobre o impacto da situação. "Foi extremamente constrangedor o que passei no shopping. Já fiz boletim de ocorrência, entrei em contato com as pessoas responsáveis e vou ficar bem", disse.

Em nota, a Narciso Enxovais lamentou o ocorrido e informou que o caso está sendo apurado. "Respeitamos e valorizamos todas as pessoas, sem qualquer distinção de raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero, religião ou origem", declarou.

"O ocorrido está sendo apurado com total seriedade, e reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a inclusão e a dignidade de todos os nossos clientes", acrescentou.

A reportagem procurou o Shopping da Bahia e a Polícia Civil para obter posicionamento sobre o caso, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Veja vídeo:

Tags:

Racismo Denuncias

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