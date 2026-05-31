A MAIOR FESTA DO NORDESTE

De R$ 100 a R$ 1.899: veja quanto custam excursões e bate-volta para curtir o São João

Pacotes já estão à venda, com preços que variam de R$ 100 a até R$ 1.899 para destinos mais distantes, famosos ou com estadias mais longas

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00

São João Crédito: Eric Amorim

Ao primeiro sinal da chegada de junho, todo bom nordestino já consegue sentir o calor da fogueira, o cheiro do milho assando e o sabor do licor que não pode faltar. Neste período, quem mora longe das cidades que concentram os festejos mais tradicionais já começa a planejar a viagem para não ficar de fora da folia. Para quem mora em Salvador e Região Metropolitana (RMS) e pretende aproveitar os festejos no interior ou em outros estados do Nordeste, as excursões e bate-volta já estão à venda, com preços que variam de R$ 100 a até R$ 1.899 para destinos mais distantes, famosos ou com estadias mais longas.

Os roteiros mais procurados incluem cidades baianas, além de destinos em Pernambuco, Sergipe e Ceará. Na Azevedo Turismo, por exemplo, há opções para a Chapada Diamantina e para alguns das rotas mais buscados do Nordeste.

Quem deseja viajar para Seabra, entre os dias 21 e 24 de junho, encontra pacotes a partir de R$ 699. Já para Lençóis, entre os dias 19 e 24, o valor é de R$ 1.399. O mesmo preço é cobrado para quem optar por passar o período junino no Vale do Capão.

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Para quem quer conhecer festas tradicionais fora da Bahia, a agência oferece pacote para Petrolina, em Pernambuco, por R$ 1.699. Já o roteiro que inclui Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, custa R$ 1.899. Ambos acontecem entre os dias 19 e 24 de junho. Para Aracaju, o valor é de R$ 1.399 no mesmo período.

Outras agências também oferecem roteiros semelhantes. Na Anselmo Turismo, por exemplo, é possível curtir o São João de Iraquara, na Chapada Diamantina. O pacote entre os dias 19 e 21 custa R$ 399, enquanto a opção entre 21 e 24 de junho sai por R$ 699.

A agência também oferece pacotes para Lençóis e Vale do Capão, ambos por R$ 1.399; Petrolina, por R$ 1.699; Caruaru e Campina Grande, por R$ 1.899; e Aracaju, por R$ 1.399. Todos os roteiros acontecem entre os dias 19 e 24 de junho .

Para quem busca economia ou prefere destinos mais próximos, há ainda opções de bate-volta. Um dos destinos mais procurados é Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, com saídas entre os dias 20 e 24 de junho por R$ 120. A cidade terá uma programação recheada de atrações, incluindo João Gomes, Ana Castela, Calcinha Preta, Pablo, Bell Marques, Nattan, Dorgival Dantas e outros artistas.

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Na Marques Turismo, os pacotes têm menor duração e preços mais acessíveis. Entre os dias 21 e 24 de junho, uma excursão para Aracaju custa R$ 779 por pessoa. Já para Maceió, em Alagoas, o valor é de R$ 1.049. Para Seabra, na Chapada Diamantina, o pacote sai por R$ 679.

Já a Axé Bahia aposta nos destinos tradicionais do Recôncavo. O bate-volta para Santo Antônio de Jesus custa R$ 145 por pessoa, enquanto a viagem para Cruz das Almas sai por R$ 120. Para o São João de Berimbau, em Conceição do Jacuípe, o valor é de R$ 110. Já para Serrinha, um dos principais polos juninos do estado, o custo é de R$ 145.

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O São João de Berimbau este ano recebe artistas nacionais de peso como Luan Santana, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Zé Felipe, Manu Bahtidão, além de Thiago Aquino, Tayrone, Henry Freitas, Calcinha Preta, Rai Saia Rodada e outros.

A agência também oferece excursão para Petrolina e Juazeiro por R$ 1.850 e pacote para Aracaju, entre os dias 19 e 24 de junho, por R$ 1.530.

Na Elitur Eventos, os valores dos bate-volta começam em R$ 100 para o São João de Berimbau. Já as viagens para Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas custam R$ 130 e R$ 120, respectivamente. As saídas acontecem de Dias d'Ávila, Camaçari, Simões Filho e Salvador.

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O São João de Santo Antônio de Jesus terá Mestrinho, João Gomes, Maiara e Maraisa, Mari Fernandes, Bruno e Marrone, Toque Dez, Matheus e Kauan, Silvania e Berg, Solange Almeida, Estakazero, Mastruz com Leite e mais.

A agência também comercializa o roteiro para Caruaru e Campina Grande por R$ 1.899 e o pacote para Aracaju por R$ 1.399.

Já a Larissa Passeios oferece bate-volta para Santo Antônio de Jesus por R$ 174,99, para o São João de Berimbau por R$ 149,99 e para Cruz das Almas pelo mesmo valor. As saídas estão disponíveis nos dias 20, 21 e 23 de junho.