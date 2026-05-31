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De R$ 100 a R$ 1.899: veja quanto custam excursões e bate-volta para curtir o São João

Pacotes já estão à venda, com preços que variam de R$ 100 a até R$ 1.899 para destinos mais distantes, famosos ou com estadias mais longas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00

São João
São João Crédito: Eric Amorim

Ao primeiro sinal da chegada de junho, todo bom nordestino já consegue sentir o calor da fogueira, o cheiro do milho assando e o sabor do licor que não pode faltar. Neste período, quem mora longe das cidades que concentram os festejos mais tradicionais já começa a planejar a viagem para não ficar de fora da folia. Para quem mora em Salvador e Região Metropolitana (RMS) e pretende aproveitar os festejos no interior ou em outros estados do Nordeste, as excursões e bate-volta já estão à venda, com preços que variam de R$ 100 a até R$ 1.899 para destinos mais distantes, famosos ou com estadias mais longas. 

Os roteiros mais procurados incluem cidades baianas, além de destinos em Pernambuco, Sergipe e Ceará. Na Azevedo Turismo, por exemplo, há opções para a Chapada Diamantina e para alguns das rotas mais buscados do Nordeste.

Quem deseja viajar para Seabra, entre os dias 21 e 24 de junho, encontra pacotes a partir de R$ 699. Já para Lençóis, entre os dias 19 e 24, o valor é de R$ 1.399. O mesmo preço é cobrado para quem optar por passar o período junino no Vale do Capão.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes

Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Condutor Lúcio Moraes mostra exemplos de 'mosquitos', nomes dados aos pequenos diamantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Monumento homenageia quem trabalhou no garimpo por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Imagem de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, feita por Arthur Soares, na Galeria Soar, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
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Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO

Para quem quer conhecer festas tradicionais fora da Bahia, a agência oferece pacote para Petrolina, em Pernambuco, por R$ 1.699. Já o roteiro que inclui Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, custa R$ 1.899. Ambos acontecem entre os dias 19 e 24 de junho. Para Aracaju, o valor é de R$ 1.399 no mesmo período.

Outras agências também oferecem roteiros semelhantes. Na Anselmo Turismo, por exemplo, é possível curtir o São João de Iraquara, na Chapada Diamantina. O pacote entre os dias 19 e 21 custa R$ 399, enquanto a opção entre 21 e 24 de junho sai por R$ 699.

A agência também oferece pacotes para Lençóis e Vale do Capão, ambos por R$ 1.399; Petrolina, por R$ 1.699; Caruaru e Campina Grande, por R$ 1.899; e Aracaju, por R$ 1.399. Todos os roteiros acontecem entre os dias 19 e 24 de junho .

Para quem busca economia ou prefere destinos mais próximos, há ainda opções de bate-volta. Um dos destinos mais procurados é Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, com saídas entre os dias 20 e 24 de junho por R$ 120. A cidade terá uma programação recheada de atrações, incluindo João Gomes, Ana Castela, Calcinha Preta, Pablo, Bell Marques, Nattan, Dorgival Dantas e outros artistas.

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
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Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação

Na Marques Turismo, os pacotes têm menor duração e preços mais acessíveis. Entre os dias 21 e 24 de junho, uma excursão para Aracaju custa R$ 779 por pessoa. Já para Maceió, em Alagoas, o valor é de R$ 1.049. Para Seabra, na Chapada Diamantina, o pacote sai por R$ 679.

Já a Axé Bahia aposta nos destinos tradicionais do Recôncavo. O bate-volta para Santo Antônio de Jesus custa R$ 145 por pessoa, enquanto a viagem para Cruz das Almas sai por R$ 120. Para o São João de Berimbau, em Conceição do Jacuípe, o valor é de R$ 110. Já para Serrinha, um dos principais polos juninos do estado, o custo é de R$ 145.

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia

Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus: R$ 900 mil por Divulgação
Nattan: R$ 900 mil por Kaio Cesar e Ricardo Henri
Ana Castela: R$ 805 mil por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano: R$ 804 mil por Reprodução/Redes Sociais
Simone Mendes: R$ 800 mil por Reprodução | Instagram
Leonardo: R$ 800 mil por Reprodução
Bruno e Marrone: R$ 784 mil por Reprodução/Redes sociais
Maiara e Maraísa: R$ 754 mil por @gabiidemorais
Alok: R$ 750 mil por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Ivete Sangalo: R$ 750 mil por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram

O São João de Berimbau este ano recebe artistas nacionais de peso como Luan Santana, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Zé Felipe, Manu Bahtidão, além de Thiago Aquino, Tayrone, Henry Freitas, Calcinha Preta, Rai Saia Rodada e outros.

A agência também oferece excursão para Petrolina e Juazeiro por R$ 1.850 e pacote para Aracaju, entre os dias 19 e 24 de junho, por R$ 1.530.

Na Elitur Eventos, os valores dos bate-volta começam em R$ 100 para o São João de Berimbau. Já as viagens para Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas custam R$ 130 e R$ 120, respectivamente. As saídas acontecem de Dias d'Ávila, Camaçari, Simões Filho e Salvador.

Confira algumas das atrações do São João de Amargosa

João Gomes por Divulgação
Elba Ramalho por Reprodução/Instagram
Tayrone por Lucas França/ Redes sociais
Thiago Aquino por Divulgação
Kátia Cilene por Reprodução
Léo Estakazero por divulgação
Elba Ramalho por Reprodução/Instagram
João Gomes por Divulgação
Tayrone, Theuzinho e Pablo por Reprodução
Del Feliz por Divulgação
Del Feliz é o convidado do Bate-Pronto Podcast por (Divulgação)
Leo Estakazero por Divulgação
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João Gomes por Divulgação

O São João de Santo Antônio de Jesus terá Mestrinho, João Gomes, Maiara e Maraisa, Mari Fernandes, Bruno e Marrone, Toque Dez, Matheus e Kauan, Silvania e Berg, Solange Almeida, Estakazero, Mastruz com Leite e mais.

A agência também comercializa o roteiro para Caruaru e Campina Grande por R$ 1.899 e o pacote para Aracaju por R$ 1.399.

Já a Larissa Passeios oferece bate-volta para Santo Antônio de Jesus por R$ 174,99, para o São João de Berimbau por R$ 149,99 e para Cruz das Almas pelo mesmo valor. As saídas estão disponíveis nos dias 20, 21 e 23 de junho.

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