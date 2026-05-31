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Todo produto viral na internet vale a pena? Dermatologista alerta sobre consumo impulsivo de skincare

Trends das redes sociais, sem orientação médica, podem desequilibrar a pele

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00

Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas
Todo produto viral na internet vale a pena? Dermatologista alerta sobre consumo impulsivo de skincare Crédito: Imagem gerada por IA

A combinação inadequada de ativos, o uso excessivo de produtos e a falta de orientação profissional podem sobrecarregar a pele e desencadear irritações, sensibilidade e até problemas que antes não existiam. Para a médica dermatologista Lisa Franceschetto, parceira do laboratório Pierre Fabre, a maioria das pessoas não precisa de rotinas complexas. “Existe uma ideia de que é necessário usar muitos produtos para ter resultados, mas na prática, o básico bem-feito funciona", explica.

Ainda de acordo com a dermatologista, uma rotina eficiente começa com três etapas essenciais: limpeza, hidratação e proteção. A partir disso, outros ativos podem ser incluídos de forma direcionada, de acordo com a necessidade de cada pele e momento. "É importante lembrar que algumas combinações podem não ser adequadas, como Ácido Glicólico e Retinol, que juntos podem causar ressecamento e sensibilidade, e fatores como clima ou procedimentos dermatológicos também influenciam na escolha dos produtos. Por isso, mais do que quantidade, o ideal é manter uma rotina consistente e equilibrada”, alerta. 

Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

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Juliette mostra inchaço no rosto após procedimento estético com esperma de salmão por Reprodução/Instagram
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Jade Picon busca por uma pele "de porcelana", utilizando o PDRN (esperma de salmão) como parte de um protocolo de bioestímulo por Reprodução
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Tatá Werneck compartilhou a experiência, afirmando que esperma de salmão é uma ótima opção para quem é mais receoso com agulhas, focando na melhora geral da pele por Reprodução
Andressa Suita utiliza a técnica com esperma de salmão para estimular o colágeno e manter a firmeza da pele, sem alterar os traços faciais por Reprodução
Luciana Gimenez é conhecida por testar tecnologias avançadas de beleza, ela é adepta de tratamentos regenerativos como o PDRN por Reprodução | Instagram
Jennifer Aniston admitiu em entrevistas que testou o facial de esperma de salmão após indicação de sua esteticista para melhorar a elasticidade. por Reprodução/Instagram
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Victoria Beckham mantém o viço da pele com o "Geisha Facial" (fezes de pássaro) e já utilizou tratamentos à base de placenta de ovelha por Reprodução/Redes Sociais
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Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025 por Reprodução/Redes Sociais

Apesar do volume crescente de lançamentos e tendências no mercado de skincare, o movimento do cuidado essencial, com foco em acalmar e equilibrar a pele, também começa a ganhar espaço nas redes sociais. “Cuidar da pele é como exercício físico, exige constância e é preciso começar pelo básico, não adianta tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Assim como na musculação ou nos exercícios aeróbicos, os resultados vêm com regularidade, não com excesso ou uma rotina desordenada. Com a pele é a mesma lógica, é mais eficaz escolher bons produtos e usá-los de forma consistente no dia a dia” explica Lisa Franceschetto. 

Segundo a dermatologista, uma rotina de cuidados com a pele deve incluir três etapas fundamentais: 

  • Limpeza: o primeiro passo é remover impurezas e resíduos acumulados, a recomendação é iniciar com uma solução micelar, e em seguida, aplicar um gel de limpeza com ativos, que higienizam e ajudam no controle da oleosidade. O ideal é incluir produtos com Ácido Glutâmico, que reduz a oleosidade e a produção de sebo e Glicerina, que hidrata a pele.
  • Hidratação: após a limpeza, a indicação é aplicar um gel ou creme para hidratar e proteger a barreira cutânea da pele, preferencialmente com Niacinamida, que hidrata e tem ação antioxidante.
  • Proteção: para finalizar a rotina essencial de skincare, é indispensável o uso diário de protetor solar, com reaplicação ao longo do dia. Já tem disponível no mercado fórmulas multifuncionais que, além de proteger, oferecem benefícios adicionais, como com o ativo patenteado de Avène, o Triasorb™, que protege não apenas contra os raios UVA e UVB, mas também contra a luz azul visível, ajudando a prevenir manchas e melasma. 

De acordo com a médica, mais do que seguir tendências, o novo olhar sobre o skincare deve valorizar o autoconhecimento e a constância na rotina de cuidados. Quando realizada de forma prática, com bons produtos, é possível começar a notar melhoras na textura, hidratação e viço da pele em cerca de duas a quatro semanas.

A especialista explica que, a partir dessa base bem estabelecida de limpeza, hidratação e proteção, também é possível potencializar os resultados com a inclusão de outros ativos. ‘’Produtos com retinal, por exemplo, devem ser introduzidos de forma equilibrada e estratégica, respeitando as necessidades e o momento da pele. Por isso, a orientação de um profissional é fundamental para entender quais cosméticos incluir e em qual etapa da rotina. A recomendação é sempre escolher bons produtos, com ativos dermatologicamente testados e eficazes”, complementa. 

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