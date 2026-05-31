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Todo produto viral na internet vale a pena? Dermatologista alerta sobre consumo impulsivo de skincare

Trends das redes sociais, sem orientação médica, podem desequilibrar a pele

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00

Todo produto viral na internet vale a pena? Dermatologista alerta sobre consumo impulsivo de skincare Crédito: Imagem gerada por IA

A combinação inadequada de ativos, o uso excessivo de produtos e a falta de orientação profissional podem sobrecarregar a pele e desencadear irritações, sensibilidade e até problemas que antes não existiam. Para a médica dermatologista Lisa Franceschetto, parceira do laboratório Pierre Fabre, a maioria das pessoas não precisa de rotinas complexas. “Existe uma ideia de que é necessário usar muitos produtos para ter resultados, mas na prática, o básico bem-feito funciona", explica.

Ainda de acordo com a dermatologista, uma rotina eficiente começa com três etapas essenciais: limpeza, hidratação e proteção. A partir disso, outros ativos podem ser incluídos de forma direcionada, de acordo com a necessidade de cada pele e momento. "É importante lembrar que algumas combinações podem não ser adequadas, como Ácido Glicólico e Retinol, que juntos podem causar ressecamento e sensibilidade, e fatores como clima ou procedimentos dermatológicos também influenciam na escolha dos produtos. Por isso, mais do que quantidade, o ideal é manter uma rotina consistente e equilibrada”, alerta.

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Apesar do volume crescente de lançamentos e tendências no mercado de skincare, o movimento do cuidado essencial, com foco em acalmar e equilibrar a pele, também começa a ganhar espaço nas redes sociais. “Cuidar da pele é como exercício físico, exige constância e é preciso começar pelo básico, não adianta tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Assim como na musculação ou nos exercícios aeróbicos, os resultados vêm com regularidade, não com excesso ou uma rotina desordenada. Com a pele é a mesma lógica, é mais eficaz escolher bons produtos e usá-los de forma consistente no dia a dia” explica Lisa Franceschetto.

Segundo a dermatologista, uma rotina de cuidados com a pele deve incluir três etapas fundamentais:

Limpeza: o primeiro passo é remover impurezas e resíduos acumulados, a recomendação é iniciar com uma solução micelar, e em seguida, aplicar um gel de limpeza com ativos, que higienizam e ajudam no controle da oleosidade. O ideal é incluir produtos com Ácido Glutâmico, que reduz a oleosidade e a produção de sebo e Glicerina, que hidrata a pele.

o primeiro passo é remover impurezas e resíduos acumulados, a recomendação é iniciar com uma solução micelar, e em seguida, aplicar um gel de limpeza com ativos, que higienizam e ajudam no controle da oleosidade. O ideal é incluir produtos com Ácido Glutâmico, que reduz a oleosidade e a produção de sebo e Glicerina, que hidrata a pele. Hidratação : após a limpeza, a indicação é aplicar um gel ou creme para hidratar e proteger a barreira cutânea da pele, preferencialmente com Niacinamida, que hidrata e tem ação antioxidante.

: após a limpeza, a indicação é aplicar um gel ou creme para hidratar e proteger a barreira cutânea da pele, preferencialmente com Niacinamida, que hidrata e tem ação antioxidante. Proteção: para finalizar a rotina essencial de skincare, é indispensável o uso diário de protetor solar, com reaplicação ao longo do dia. Já tem disponível no mercado fórmulas multifuncionais que, além de proteger, oferecem benefícios adicionais, como com o ativo patenteado de Avène, o Triasorb™, que protege não apenas contra os raios UVA e UVB, mas também contra a luz azul visível, ajudando a prevenir manchas e melasma.

De acordo com a médica, mais do que seguir tendências, o novo olhar sobre o skincare deve valorizar o autoconhecimento e a constância na rotina de cuidados. Quando realizada de forma prática, com bons produtos, é possível começar a notar melhoras na textura, hidratação e viço da pele em cerca de duas a quatro semanas.