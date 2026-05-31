Todo produto viral na internet vale a pena? Dermatologista alerta sobre consumo impulsivo de skincare

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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00
A combinação inadequada de ativos, o uso excessivo de produtos e a falta de orientação profissional podem sobrecarregar a pele e desencadear irritações, sensibilidade e até problemas que antes não existiam. Para a médica dermatologista Lisa Franceschetto, parceira do laboratório Pierre Fabre, a maioria das pessoas não precisa de rotinas complexas. “Existe uma ideia de que é necessário usar muitos produtos para ter resultados, mas na prática, o básico bem-feito funciona", explica.
Ainda de acordo com a dermatologista, uma rotina eficiente começa com três etapas essenciais: limpeza, hidratação e proteção. A partir disso, outros ativos podem ser incluídos de forma direcionada, de acordo com a necessidade de cada pele e momento. "É importante lembrar que algumas combinações podem não ser adequadas, como Ácido Glicólico e Retinol, que juntos podem causar ressecamento e sensibilidade, e fatores como clima ou procedimentos dermatológicos também influenciam na escolha dos produtos. Por isso, mais do que quantidade, o ideal é manter uma rotina consistente e equilibrada”, alerta.
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Apesar do volume crescente de lançamentos e tendências no mercado de skincare, o movimento do cuidado essencial, com foco em acalmar e equilibrar a pele, também começa a ganhar espaço nas redes sociais. “Cuidar da pele é como exercício físico, exige constância e é preciso começar pelo básico, não adianta tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Assim como na musculação ou nos exercícios aeróbicos, os resultados vêm com regularidade, não com excesso ou uma rotina desordenada. Com a pele é a mesma lógica, é mais eficaz escolher bons produtos e usá-los de forma consistente no dia a dia” explica Lisa Franceschetto.
Segundo a dermatologista, uma rotina de cuidados com a pele deve incluir três etapas fundamentais:
De acordo com a médica, mais do que seguir tendências, o novo olhar sobre o skincare deve valorizar o autoconhecimento e a constância na rotina de cuidados. Quando realizada de forma prática, com bons produtos, é possível começar a notar melhoras na textura, hidratação e viço da pele em cerca de duas a quatro semanas.
A especialista explica que, a partir dessa base bem estabelecida de limpeza, hidratação e proteção, também é possível potencializar os resultados com a inclusão de outros ativos. ‘’Produtos com retinal, por exemplo, devem ser introduzidos de forma equilibrada e estratégica, respeitando as necessidades e o momento da pele. Por isso, a orientação de um profissional é fundamental para entender quais cosméticos incluir e em qual etapa da rotina. A recomendação é sempre escolher bons produtos, com ativos dermatologicamente testados e eficazes”, complementa.