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Três apostas da Bahia faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (30)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:18

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3013 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (30), e garantiram um prêmio de R$ 33.161,69 para cada bilhete.

As apostas premiadas foram registradas nos municípios de Barrocas, Presidente Tancredo Neves e Ribeira do Pombal. Nos dois primeiros casos, os jogos foram feitos em casas lotéricas e, em Ribeira do Pombal, a aposta foi realizada pelo Internet Banking da Caixa.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As dezenas sorteadas foram: 02, 14, 21, 22, 34 e 44.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio, marcado para terça-feira (2), pague R$ 16 milhões.

Ao todo, 46 apostas em todo o país acertaram a quina e receberam R$ 33.161,69 cada. Já a quadra teve 2.918 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 861,70.

Segundo a Caixa, o concurso arrecadou R$ 38,2 milhões.

Tags:

Mega-sena

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