LOTERIA

Três apostas da Bahia faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (30)

Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:18

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3013 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (30), e garantiram um prêmio de R$ 33.161,69 para cada bilhete.

As apostas premiadas foram registradas nos municípios de Barrocas, Presidente Tancredo Neves e Ribeira do Pombal. Nos dois primeiros casos, os jogos foram feitos em casas lotéricas e, em Ribeira do Pombal, a aposta foi realizada pelo Internet Banking da Caixa.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

As dezenas sorteadas foram: 02, 14, 21, 22, 34 e 44.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio, marcado para terça-feira (2), pague R$ 16 milhões.

Ao todo, 46 apostas em todo o país acertaram a quina e receberam R$ 33.161,69 cada. Já a quadra teve 2.918 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 861,70.