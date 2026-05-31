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Quer ver uma obra de Portinari de perto? Exposição gratuita com mais de 40 trabalhos abre em Salvador

Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:02

Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural
Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural Crédito: Divulgação

Quem quiser conferir de perto obras de alguns dos maiores nomes da arte brasileira tem um programa gratuito em Salvador. A exposição *Paisagens em Travessia* está aberta para visitação na CAIXA Cultural Salvador e segue em cartaz até o dia 16 de agosto.

A mostra reúne mais de 40 obras de artistas consagrados, entre eles Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira, Anna Bella Geiger e Siron Franco. A proposta é provocar reflexões sobre as diferentes formas de perceber, construir e transformar as paisagens ao longo do tempo.

Quer ver uma obra de Portinari de perto? Exposição gratuita com mais de 40 trabalhos abre em Salvador

Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural por Divulgação
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Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural por Divulgação
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Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural por Divulgação
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Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural por Divulgação

Realizada em parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Museu Nacional de Belas Artes e a CAIXA Cultural, a exposição chega à capital baiana após temporada em Belém, no Pará. O público poderá conferir pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e instalações que abordam temas como memória coletiva, ancestralidade, justiça climática, devastação ambiental e os impactos da exploração dos territórios.

Com curadoria de Daniel Barretto e Daniela Matera, a mostra está organizada em cinco núcleos temáticos: *O corpo da arte*, *Paisagem, utopia, distopia*, *O eclipse que está por vir*, *Imaginar o porvir* e *Aprender a viver com os vivos*.

Segundo os curadores, a exposição convida o visitante a enxergar a paisagem para além da natureza, compreendendo-a também como uma construção histórica, política e afetiva.

A visitação é gratuita e acontece de terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 18h, na CAIXA Cultural Salvador, localizada na Rua Carlos Gomes, no Centro da capital. A mostra conta ainda com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição das obras e intérprete de Libras em atividades específicas.

Tags:

Arte

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