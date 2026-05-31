ARTE

Quer ver uma obra de Portinari de perto? Exposição gratuita com mais de 40 trabalhos abre em Salvador

Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural

Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:02

Mostra reúne nomes como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira e Anna Bella Geiger na CAIXA Cultural Crédito: Divulgação

Quem quiser conferir de perto obras de alguns dos maiores nomes da arte brasileira tem um programa gratuito em Salvador. A exposição *Paisagens em Travessia* está aberta para visitação na CAIXA Cultural Salvador e segue em cartaz até o dia 16 de agosto.

A mostra reúne mais de 40 obras de artistas consagrados, entre eles Cândido Portinari, Adriana Varejão, Djanira, Anna Bella Geiger e Siron Franco. A proposta é provocar reflexões sobre as diferentes formas de perceber, construir e transformar as paisagens ao longo do tempo.

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Realizada em parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Museu Nacional de Belas Artes e a CAIXA Cultural, a exposição chega à capital baiana após temporada em Belém, no Pará. O público poderá conferir pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e instalações que abordam temas como memória coletiva, ancestralidade, justiça climática, devastação ambiental e os impactos da exploração dos territórios.

Com curadoria de Daniel Barretto e Daniela Matera, a mostra está organizada em cinco núcleos temáticos: *O corpo da arte*, *Paisagem, utopia, distopia*, *O eclipse que está por vir*, *Imaginar o porvir* e *Aprender a viver com os vivos*.

Segundo os curadores, a exposição convida o visitante a enxergar a paisagem para além da natureza, compreendendo-a também como uma construção histórica, política e afetiva.