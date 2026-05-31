ACUMULADO DE CHUVA

Salvador terá temporais, trovoadas e chuva forte nesta semana; confira previsão do tempo

Capital baiana pode ter mais de 100 mm de chuva nos próximos dias

Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:35

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os soteropolitanos devem continuar convivendo com o guarda-chuva nos próximos dias. A previsão da Climatempo indica que Salvador terá uma semana marcada por tempo instável, com chuva todos os dias pelo menos até sexta-feira (5).

Neste domingo (31), a capital baiana registra previsão de até 39,9 milímetros de chuva, com 97% de chance de precipitação e temperaturas variando entre 21°C e 28°C. O cenário de instabilidade deve persistir na segunda-feira (1º), quando são esperados mais 14,9 mm de chuva.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na terça-feira (2), o volume previsto volta a aumentar e pode chegar a 30,1 mm, acompanhado de pancadas de chuva e trovoadas. Já na quarta-feira (3), a previsão aponta acumulado de 12,3 mm, enquanto na quinta-feira (4) são esperados mais 15,6 mm.

Somados, os volumes previstos entre domingo e quinta-feira chegam a aproximadamente 113 milímetros. Considerando o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê acumulados entre 50 e 100 mm por dia em áreas da Bahia até quarta-feira (4), a população deve permanecer atenta aos riscos de alagamentos e transtornos provocados pelas chuvas.

As temperaturas devem permanecer amenas ao longo da semana, com máximas entre 25°C e 28°C e alta umidade do ar, variando entre 86% e 89%.