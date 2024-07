EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa Acelera Iaô oferece serviços de comunicação gratuitos na Fábrica Cultural

Afroemprendedores podem agendar os serviços de fotografia e Design Gráfico

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 09:00

O Acelera Iaô tem como principal objetivo favorecer o surgimento, o amadurecimento de ideias e negócios em rede Crédito: DIVULGAÇÃO

Os afroempreendedores baianos já podem utilizar os serviços de fotografia e design gráfico, oferecidos gratuitamente, através do programa Acelera Iaô, na Fábrica Cultural, na Ribeira. A agenda de serviços está aberta ao público empreendedor de forma gratuita, com foco especial para os empreendimentos pretos em busca de contribuição para viabilizar em seus negócios uma qualidade profissional. O agendamento será feito através de formulários disponíveis no site: https://fabricacultural.org.br/ .

Os serviços serão realizados no Iaô Espaço de Criação, um ambiente confortável com uma infraestrutura muito singular na região da Cidade Baixa. O espaço é composto por Coworking, com estações de trabalho, salas multiuso, estúdio, copa colaborativa e showroom para exposição de produtos de marcas aceleradas pelo programa Acelera Iaô.

Ao disponibilizar estes serviços de comunicação, o Acelera Iaô tem como principal objetivo favorecer o surgimento, o amadurecimento de ideias e negócios em rede, promovendo encontros de empreendedores negros que compartilham de vivências e estéticas semelhantes.

O empreendedor que não comparecer no horário e data do agendamento, sem justificativa prévia, de no mínimo 24h, deve preencher o formulário de solicitação novamente e aguardar contato para agendamento, sem prioridade.

