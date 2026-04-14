Idosa de 71 anos é rendida por homens armados e raptada em carro na Graça

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Nauan Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:32
Uma mulher de 71 anos foi rendida por dois criminosos armados com facas e obrigada a entrar em um veículo de cor branca enquanto caminhava na Rua da Graça, no bairro da Graça, em Salvador. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (13).
De acordo com a Polícia Cívil, a vítima foi mantida sob custódia dos suspeitos, que circularam com o automóvel por ruas do bairro por tempo não determinado. Apesar da abordagem violenta, a idosa foi liberada pouco depois sem ferimentos físicos. Segundo a sobrinha da vítima, que preferiu não se identificar, a idosa foi liberada na Rua da Paz, no mesmo bairro.
Nada foi roubado da vítima durante a ação. O caso foi formalizado como crime de ameaça, e a unidade policial já iniciou as diligências para localizar imagens de câmeras de segurança na região que possam ajudar a identificar o veículo e os autores do crime.
Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha para esclarecer se a intenção dos criminosos era realizar um "sequestro relâmpago" ou se houve outra motivação para a abordagem.