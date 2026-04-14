SEQUESTRO

Idosa de 71 anos é rendida por homens armados e raptada em carro na Graça

Polícia ainda investiga se foi um sequestro relâmpago ou se houve algum motivo por trás do crime

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:32

Bairro da Graça Crédito: Divulgação

Uma mulher de 71 anos foi rendida por dois criminosos armados com facas e obrigada a entrar em um veículo de cor branca enquanto caminhava na Rua da Graça, no bairro da Graça, em Salvador. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Cívil, a vítima foi mantida sob custódia dos suspeitos, que circularam com o automóvel por ruas do bairro por tempo não determinado. Apesar da abordagem violenta, a idosa foi liberada pouco depois sem ferimentos físicos. Segundo a sobrinha da vítima, que preferiu não se identificar, a idosa foi liberada na Rua da Paz, no mesmo bairro.

Nada foi roubado da vítima durante a ação. O caso foi formalizado como crime de ameaça, e a unidade policial já iniciou as diligências para localizar imagens de câmeras de segurança na região que possam ajudar a identificar o veículo e os autores do crime.