BAHIA

Alunos protestam contra exoneração de diretora de colégio estadual

Ex-gestora publicou um vídeo e denunciou ser vítima de perseguição

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:35

Protesto de estudantes em Cruz das Almas Crédito: Reprodução/Pauta Quente Notícias

Alunos do Colégio Estadual Landulfo Alves, em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, realizaram um protesto contra a exoneração da diretora da unidade de ensino. Os estudantes se reuniram em frente ao colégio na segunda-feira (13) e levaram cartazes pedindo a volta da gestora.

Aurilene Malta, então diretora do colégio estadual, teve a exoneração oficializada em portaria publicada na última sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela relaciona a saída do cargo à perseguição política por ela ter sido contrária a um possível fechamento da unidade. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação (SEC), que não se manifestou sobre o caso.

"Nessa política atual, disfarçada de democracia, mas que a gente sabe que tem uma ditadura velada por trás, um ex-vereador, que vocês devem conhecer, eu já apoiei, inclusive, tomou conhecimento desse fechamento [da escola]. E ele, que fez a escola de palanque político por tanto tempo, não queria que eu abordasse, que eu enfrentasse o governo", disse Aurilene Malta.

"Então eu entendo que, de alguma forma, essa exoneração, encontraram uma brecha [porque] minha prestação de conta está tudo ok. Eu sou extremamente legalista, está tudo certinho", acrescenta a ex-diretora.

Além do protesto, estudantes contrários à exoneração de Aurilene Malta também lançaram um abaixo-assinado online pedindo a volta da diretora. Nomeado de 'Por uma escola justa e democrática', o documento já reunia 457 assinaturas até esta terça-feira (14).