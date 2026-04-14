NOVIDADE

Nova academia é inaugurada com investimento de R$ 4 milhões em Salvador

Abertura de nova unidade da rede acontecerá na quinta-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:50

Nova Selfit será inagurada em Salvador Crédito: Divulgação

A Selfit Academias vai inaugurar a nova unidade Juracy Magalhães, em Salvador, na quinta-feira (16). A abertura será realizada a partir das 18h, em formato de catraca livre, permitindo que o público conheça as instalações e experimente gratuitamente os serviços.

De acordo com a marca, a nova academia integra a estratégia de crescimento da Selfit no estado e reforça a presença da rede na capital baiana. A unidade possui áreas de musculação, equipamentos para atividades cardiorrespiratórias e espaços destinados a aulas coletivas.

A unidade recebeu investimento de R$4 milhões e tem potencial para gerar 20 empregos diretos. Para o CEO da Selfit Academias, Fernando Menezes, a expansão na Bahia reforça a estratégia de crescimento da rede no Nordeste.

“Seguimos investindo em regiões estratégicas e ampliando o acesso da população a estruturas modernas de treino. Cada nova unidade fortalece nossa presença regional e contribui para estimular hábitos mais saudáveis”, afirma.