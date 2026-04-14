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Vacina contra a gripe está disponível em 162 unidades de saúde de Salvador; veja quem pode tomar

Ao menos 162 salas de vacinação estão distribuídas por toda a cidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:54

Hospitais testam vacinas que programam as próprias células do paciente para combater doenças e tumores
Hospitais testam vacinas que programam as próprias células do paciente para combater doenças e tumores Crédito: Freepik

Até esta terça-feira (14), a campanha de vacinação contra a influenza em Salvador já distribuiu mais de 175 mil doses do imunizante. A meta total da campanha é vacinar 90% do grupo prioritário, ampliando a proteção coletiva e reduzindo os impactos da doença na cidade. A vacinação segue acontecendo em 162 salas de vacinação distribuídas por toda a cidade. Para se imunizar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima, levando um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.

A imunização é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, especialmente para os grupos mais vulneráveis, protegendo contra três tipos de vírus: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, oferecendo uma proteção ampla contra as principais variantes em circulação.

Público-alvo

Fazem parte do público prioritário crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), além de trabalhadores da saúde e professores.

Também estão incluídas pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais dos Correios e do setor portuário, integrantes das forças de segurança e das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Onde se vacinar

Além da rede convencional, a população também pode contar com o ponto fixo de vacinação instalado no Salvador Shopping e na Ferreira Costa Paralela, uma estratégia que amplia o acesso e facilita a imunização em um local de grande circulação, permitindo que mais pessoas se vacinem de forma rápida e conveniente, inclusive durante a rotina do dia a dia.

"A vacina está disponível e é fundamental que as pessoas que fazem parte do público prioritário procurem uma unidade de saúde. A imunização é segura, gratuita e essencial para proteger contra formas mais graves da gripe. Vacinar é um gesto de cuidado com a própria saúde e com toda a comunidade", expressa a coordenadora de imunização do município, Doiane Lemos.

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