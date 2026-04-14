Instituição de saúde oferece 120 bolsas integrais para cursos profissionalizantes em Salvador

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Nauan Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:38
O Monte Tabor anunciou a abertura de 120 bolsas de estudo integrais para quatro cursos profissionalizantes em Salvador. A iniciativa é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e as inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (17).
As oportunidades são para os cursos de Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia. As aulas serão presenciais, com início previsto para os dias 27 e 28 de abril, na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, unidade mantida pela instituição no bairro de Pau da Lima.
Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter mais de 18 anos, possuir ensino médio completo ou técnico em Enfermagem, e comprovar a situação de vulnerabilidade. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da instituição, localizada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes.
O resultado da seleção será publicado no site oficial (www.montetabor.org.br) e no perfil do Instagram @ludovicaeducacao. Segundo a instituição, a ação celebra os mais de 50 anos de atuação do Monte Tabor na Bahia, focando na inclusão social através da formação qualificada para o mercado de trabalho.
Além das vagas fixas em Pau da Lima, o Monte Tabor mantém um programa de cursos itinerantes. Realizados em parceria com outras instituições locais, esses treinamentos oferecem 35 bolsas integrais por turma, totalizando 140 bolsas, com o objetivo de descentralizar o acesso ao ensino profissionalizante e beneficiar comunidades em diferentes pontos da capital.
Uruguai – Colégio Estadual Solange Hortélio Franco
Curso: Agente de Higienização
Inscrições: até esta quinta-feira (16)
Stella Maris – Obras Sociais Anjo Bom da Bahia
Curso: Cuidador da Pessoa Idosa
Inscrições: até esta sexta-feira (17)
Iguatemi – Faculdade Anhanguera
Curso: Assistente Administrativo e Financeiro
Inscrições: até esta sexta-feira (17)
Bonfim – Projeto Bom Samaritano
Curso: Agente de Higienização
Inscrições: até 22 de abril