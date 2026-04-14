OPORTUNIDADE

Instituição de saúde oferece 120 bolsas integrais para cursos profissionalizantes em Salvador

Oportunidades são voltadas para candidatos em vulnerabilidade social

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:38

Cursos tecnicos tem até 260 vagas Crédito: Ascom Monte Tabor

O Monte Tabor anunciou a abertura de 120 bolsas de estudo integrais para quatro cursos profissionalizantes em Salvador. A iniciativa é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e as inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (17).

As oportunidades são para os cursos de Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia. As aulas serão presenciais, com início previsto para os dias 27 e 28 de abril, na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, unidade mantida pela instituição no bairro de Pau da Lima.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter mais de 18 anos, possuir ensino médio completo ou técnico em Enfermagem, e comprovar a situação de vulnerabilidade. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da instituição, localizada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes.

O resultado da seleção será publicado no site oficial (www.montetabor.org.br) e no perfil do Instagram @ludovicaeducacao. Segundo a instituição, a ação celebra os mais de 50 anos de atuação do Monte Tabor na Bahia, focando na inclusão social através da formação qualificada para o mercado de trabalho.

Cursos itinerantes

Além das vagas fixas em Pau da Lima, o Monte Tabor mantém um programa de cursos itinerantes. Realizados em parceria com outras instituições locais, esses treinamentos oferecem 35 bolsas integrais por turma, totalizando 140 bolsas, com o objetivo de descentralizar o acesso ao ensino profissionalizante e beneficiar comunidades em diferentes pontos da capital.

Uruguai – Colégio Estadual Solange Hortélio Franco

Curso: Agente de Higienização

Inscrições: até esta quinta-feira (16)

Stella Maris – Obras Sociais Anjo Bom da Bahia

Curso: Cuidador da Pessoa Idosa

Inscrições: até esta sexta-feira (17)

Iguatemi – Faculdade Anhanguera

Curso: Assistente Administrativo e Financeiro

Inscrições: até esta sexta-feira (17)