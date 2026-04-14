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Acusados de matar Mãe Bernadete são condenados a 40 e 29 anos de prisão após júri popular

Sentença foi decretada na noite desta terça-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:13

Mãe Bernadete
Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

O julgamento do assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, foi finalizado na noite desta terça-feira (14) com a condenação dos dois réus. Arielson da Conceição dos Santos e Marílio dos Santos foram sentenciados ao cumprimento de 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão e 29 anos e 9 meses de prisão, respectivamente. Ambos ficarão detidos em regime fechado.

Os dois foram julgados pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. A sessão de julgamento, realizada no Fórum Ruy Barbosa começou na manhã de segunda-feira (13) e terminou na noite desta terça. Sete jurados participaram do julgamento, além da promotoria, da assistência de acusação e dos advogados de defesa.

O crime ocorreu no quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, em setembro de 2023. Marílio, também conhecido como “Maquinista”, é apontado como o mandante do crime, enquanto Arielson, conhecido como “Buzuim”, foi o executor do assassinato da líder quilombola.

Julgamento do Caso Mãe Bernadete acontece no Fórum Ruy Barbosa

Mãe Bernadete por Reprodução
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Família e amigos pediram por justiça por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa por Reprodução
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamento por Bruno Wendel/CORREIO
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete por Reprodução
“Café” teria auxiliado no plano de execução de Mãe Bernadete por Divulgação/SSP-BA
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete por Divulgação
Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete por Tomaz Silva/Agência Brasil
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do criem por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Lula lamenta morte de Mãe Bernardete por Agência Brasil / Redes sociais
Advogado David Mendez representa a família de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
Wellington Pacífico, filho de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
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A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
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O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
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STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
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Mãe Bernadete por Reprodução

Os dois são integrantes do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime foi motivado pelo fato de Mãe Bernadete se opor à presença do grupo na região onde está situado o Quilombo Pitanga dos Palmares.

Em nota à imprensa, a organização não governamental (ONG) Anistia Internacional, que acompanhou o andamento do julgamento, reconheceu a condenação como um “avanço relevante, especialmente em um contexto em que o Brasil figura entre os países que mais matam defensoras e defensores de direitos humanos”.

Na publicação, a entidade ressaltou que ainda há envolvidos no crime que não foram julgados e frisou a necessidade de reforçar o Programa de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, do qual Mãe Bernadete fazia parte à época em que foi morta, por meio de mudanças estruturais. A líder quilombola já havia denunciado, em diferentes momentos, ser vítima frequente de ameaças de morte e intimidações.

“Mãe Bernadete denunciou publicamente as ameaças que sofria, buscou proteção estatal e chegou a ser incluída em medidas de proteção. Ainda assim, foi assassinada dentro do próprio território quilombola. Este caso evidencia não apenas a gravidade do crime, mas a omissão do Estado diante de riscos conhecidos e reiterados”, expressou o grupo.

Josevan Dionísio dos Santos, o "BZ", Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, outros três envolvidos no crime, foram denunciados pelo MP-BA, mas ainda não há data definida para seus respectivos julgamentos.

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