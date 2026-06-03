FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar companheira asfixiada enquanto ela dormia na Bahia

Crime ocorreu em setembro de 2024

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:31

Henrique Alves Galvão confessou o crime e foi preso Crédito: Reprodução/TV Bahia

O homem acusado de matar a companheira enquanto ela dormia, em setembro de 2024, em Itabuna, na Bahia, foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão pelo crime. Ele cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime de homicídio foi qualificado em razão do sexo feminino da vítima, configurando-se como violência doméstica e familiar contra a mulher.

Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna 1 de 4

De acordo com a denúncia, Henrique e Marineide dos Santos Fernandes, de 45 anos, teriam discutido após a vítima manifestar o desejo de viajar para Brasília, o que teria desagradado o réu, em 18 de setembro de 2024.

Após se entregar à polícia, Henrique admitiu ser o autor do feminicídio, relatando que convivia com a vítima há cerca de um ano. Na noite do crime, ele esperou a vítima dormir e a estrangulou por cerca de cinco minutos.