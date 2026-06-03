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Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar companheira asfixiada enquanto ela dormia na Bahia

Crime ocorreu em setembro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:31

Henrique Alves Galvão confessou o crime e foi preso
Henrique Alves Galvão confessou o crime e foi preso Crédito: Reprodução/TV Bahia

O homem acusado de matar a companheira enquanto ela dormia, em setembro de 2024, em Itabuna, na Bahia, foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão pelo crime. Ele cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime de homicídio foi qualificado em razão do sexo feminino da vítima, configurando-se como violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna

Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna por Divulgação
Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna por Divulgação
Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna por Divulgação
Henrique Alves Galvão confessou o crime e foi preso por Reprodução/TV Bahia
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Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna por Divulgação

De acordo com a denúncia, Henrique e Marineide dos Santos Fernandes, de 45 anos, teriam discutido após a vítima manifestar o desejo de viajar para Brasília, o que teria desagradado o réu, em 18 de setembro de 2024. 

Após se entregar à polícia, Henrique admitiu ser o autor do feminicídio, relatando que convivia com a vítima há cerca de um ano. Na noite do crime, ele esperou a vítima dormir e a estrangulou por cerca de cinco minutos.

Após matar Marineide, Henrique contou que tomou banho, saiu para comprar drogas, retornou para casa, usou a droga e ficou deitado ao lado do cadáver da vítima. Por fim, quando amanheceu, foi à delegacia e se entregou. Desde então, ele permanecia preso no Conjunto Penal de Itabuna.

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