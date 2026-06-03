Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar companheira asfixiada enquanto ela dormia na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:31
O homem acusado de matar a companheira enquanto ela dormia, em setembro de 2024, em Itabuna, na Bahia, foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão pelo crime. Ele cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.
De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime de homicídio foi qualificado em razão do sexo feminino da vítima, configurando-se como violência doméstica e familiar contra a mulher.
Marineide dos Santos Fernandes foi morta em Itabuna
De acordo com a denúncia, Henrique e Marineide dos Santos Fernandes, de 45 anos, teriam discutido após a vítima manifestar o desejo de viajar para Brasília, o que teria desagradado o réu, em 18 de setembro de 2024.
Após se entregar à polícia, Henrique admitiu ser o autor do feminicídio, relatando que convivia com a vítima há cerca de um ano. Na noite do crime, ele esperou a vítima dormir e a estrangulou por cerca de cinco minutos.
Após matar Marineide, Henrique contou que tomou banho, saiu para comprar drogas, retornou para casa, usou a droga e ficou deitado ao lado do cadáver da vítima. Por fim, quando amanheceu, foi à delegacia e se entregou. Desde então, ele permanecia preso no Conjunto Penal de Itabuna.