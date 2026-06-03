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Festa de forró é cancelada em Salvador devido às fortes chuvas

Evento aconteceria nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:45

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Arraiá Salvador, festa que aconteceria nesta quarta-feira (3), no Pátio Ordem Terceira, foi cancelado. Segundo a organização do evento, a decisão foi tomada devido às fortes chuvas que atingem a capital baiana. Os clientes que compraram ingressos serão reembolsados. 

"A decisão foi tomada devido às fortes chuvas que atingem Salvador e aos transtornos causados à população. Nosso compromisso é com a segurança de participantes, artistas, colaboradores, fornecedores e parceiros. Lamentamos os transtornos e nos solidarizamos com todas as famílias afetadas pelas chuvas", disse a produção. 

Fortes chuvas em Salvador

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

Ainda segundo o comunicado, orientações sobre reembolso dos ingressos e demais informações serão divulgadas em breve pelos canais oficiais do evento. O Arraiá teria shows de Zé de Tonha, Flor Serena e Jó Miranda. 

Previsão do tempo 

A chegada de uma frente fria nesta quarta-feira (3) a Salvador vai provocar chuvas moderadas a fortes e rajadas de vento. As condições de instabilidade devem permanecer até, pelo menos, a próxima sexta-feira (5), quando o sistema começará a perder força e o tempo deve melhorar.

Os dias mais críticos devem ser quinta-feira (4) e sexta-feira (5), quando a Defesa Civil de Salvador (Codesal) prevê 90% e 80% de chance de chuva, respectivamente, além de rajadas de vento que podem chegar a 42 km/h e 45 km/h. As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 28°C.

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