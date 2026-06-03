OPERAÇÃO

Mais de 360 espadas juninas são apreendidas em Cruz das Almas

Guerras de espadas são proibidas desde 2019 pelo Supremo Tribunal Federal

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:30

Material apreendido em Cruz das Almas Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil realizada na zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, apreendeu 365 artefatos explosivos semiprontos, também conhecidos como espadas, dentro de uma casa. A ação aconteceu após uma denúncia anônima.

Com base nas informações recebidas, a equipe da Delegacia Territorial (DT/Cruz das Almas) identificou o imóvel denunciado, onde foi constatada a fabricação clandestina das espadas.

Também foram localizados e confiscados seis rolos de barbante encerado, uma máquina de enrolar espadas, 26 bambus cortados e cozidos e três socadores, além de outros materiais e insumos empregados na confecção das espadas.

Guerra de Espadas 1 de 7

O material apreendido na ação foi encaminhado à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis. As investigações seguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos na utilização do imóvel e na fabricação clandestina dos artefatos.

A Operação Em Chamas, deflagrada anualmente pela Polícia Civil da Bahia, tem como objetivo combater a produção, a comercialização e o armazenamento clandestino de fogos de artifício em todo o estado.

As guerras de espadas foram proibidas em Cruz das Almas em 2011, a partir de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Desde então, o órgão fiscaliza os eventos, enquanto que as polícias Militar e Civil coíbem a prática. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão de uma liminar que proibiu a prática na cidade de Senhor do Bonfim.

Porém, um acordo firmado com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) permitiu a tradicional guerra de espadas do São João de Senhor do Bonfim, em espaço próprio e sob parâmetros específicos, a partir de 2026.