Mais de 360 espadas juninas são apreendidas em Cruz das Almas

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Maysa Polcri
Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:30
Uma operação da Polícia Civil realizada na zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, apreendeu 365 artefatos explosivos semiprontos, também conhecidos como espadas, dentro de uma casa. A ação aconteceu após uma denúncia anônima.
Com base nas informações recebidas, a equipe da Delegacia Territorial (DT/Cruz das Almas) identificou o imóvel denunciado, onde foi constatada a fabricação clandestina das espadas.
Também foram localizados e confiscados seis rolos de barbante encerado, uma máquina de enrolar espadas, 26 bambus cortados e cozidos e três socadores, além de outros materiais e insumos empregados na confecção das espadas.
Guerra de Espadas
O material apreendido na ação foi encaminhado à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis. As investigações seguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos na utilização do imóvel e na fabricação clandestina dos artefatos.
A Operação Em Chamas, deflagrada anualmente pela Polícia Civil da Bahia, tem como objetivo combater a produção, a comercialização e o armazenamento clandestino de fogos de artifício em todo o estado.
As guerras de espadas foram proibidas em Cruz das Almas em 2011, a partir de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Desde então, o órgão fiscaliza os eventos, enquanto que as polícias Militar e Civil coíbem a prática. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão de uma liminar que proibiu a prática na cidade de Senhor do Bonfim.
Porém, um acordo firmado com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) permitiu a tradicional guerra de espadas do São João de Senhor do Bonfim, em espaço próprio e sob parâmetros específicos, a partir de 2026.
Segundo o acordo firmado com MP, o município deverá contar com um espadódromo, um local isolado a ser definido que garantirá um distanciamento rígido e seguro entre o evento e hospitais, escolas, residências e postos de combustíveis.