SALVADOR

Laudos não identificam sinais de abuso em adolescente que denunciou estupro em estação de metrô

Informação foi confirmada pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:04

Estação da Lapa na manhã desta terça (19) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (3) que os laudos periciais e a análise de imagens de câmeras de segurança não confirmaram, até o momento, a denúncia de estupro feita por uma adolescente de 15 anos dentro da Estação da Lapa, em Salvador.

O caso foi registrado em 26 de maio e é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). A adolescente afirmou ter sido levada por homens até um banheiro da estação, onde teria sofrido violência sexual. Segundo o relato, outros dois suspeitos permaneceram na entrada do banheiro enquanto os abusos aconteciam.

De acordo com a Polícia Civil, os laudos expedidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) não encontraram vestígios de ato libidinoso ou conjunção carnal. Investigadores também analisaram imagens fornecidas pelas concessionárias responsáveis pela administração do sistema metroviário e da Estação da Lapa. As gravações não identificaram a adolescente acessando o banheiro apontado na ocorrência como o local dos supostos abusos.

Apesar dos resultados das perícias e da análise das imagens, a investigação ainda não foi encerrada. A Dercca informou que o inquérito segue em fase de conclusão e que novas oitivas serão realizadas para esclarecer os fatos.

Em nota, a Polícia Civil ressaltou que todas as medidas necessárias continuam sendo adotadas em conformidade com os princípios de proteção integral à criança e ao adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Após a repercussão da denúncia, a CCR Metrô Bahia informou que colabora com as investigações por meio do compartilhamento das imagens de segurança. A concessionária destacou que o sistema conta com mais de 2 mil câmeras de monitoramento integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), além de equipes de atendimento e segurança distribuídas pelas estações, terminais e trens.

O que diz a Polícia Civil

"A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) recebeu, na terça-feira (2), os laudos periciais expedidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), referentes à denúncia de estupro registrada por uma adolescente de 15 anos no dia 26 de maio. Segundo os laudos, não foram encontrados vestígios de ato libidinoso ou conjunção carnal.