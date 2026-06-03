MEIO AMBIENTE

Camaçari é alvo de ação do Ministério Público por problemas na coleta de lixo da cidade

A ação foi proposta após investigação iniciada em 2024

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:51

Camaçari fica localizada na Região Metropolitana de Salvador Crédito: José Carlos Almeida

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura de Camaçari. para fazer com que o município elabore, aprove e implemente o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Pmgirs), documento essencial para a organização do descarte do lixo urbano. A ação foi protocolada na última quinta-feira (28) pela 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

O MP também pede a adoção de medidas imediatas para garantir a destinação adequada dos resíduos. Entre elas estão: implantação da coleta seletiva, com inclusão de catadores, recuperação de áreas degradadas e estruturação de um sistema eficiente de manejo de resíduos, com previsão de ações como redução, reutilização e reciclagem. O CORREIO buscou a Prefeitura de Camaçari e aguarda retorno sobre o caso.

A ação foi proposta após investigação iniciada em 2024 que constatou a inexistência de plano válido e aplicado no município. De acordo com as apurações, o planejamento teria sido iniciado dez anos antes, mas não foi concluído nem aprovado formalmente, além de haver informações contraditórias entre órgãos da própria administração municipal.