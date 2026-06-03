Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camaçari é alvo de ação do Ministério Público por problemas na coleta de lixo da cidade

A ação foi proposta após investigação iniciada em 2024

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:51

Camaçari
Camaçari fica localizada na Região Metropolitana de Salvador Crédito: José Carlos Almeida

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura de Camaçari. para fazer com que o município elabore, aprove e implemente o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Pmgirs), documento essencial para a organização do descarte do lixo urbano. A ação foi protocolada na última quinta-feira (28) pela 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

O MP também pede a adoção de medidas imediatas para garantir a destinação adequada dos resíduos. Entre elas estão: implantação da coleta seletiva, com inclusão de catadores, recuperação de áreas degradadas e estruturação de um sistema eficiente de manejo de resíduos, com previsão de ações como redução, reutilização e reciclagem. O CORREIO buscou a Prefeitura de Camaçari e aguarda retorno sobre o caso. 

A ação foi proposta após investigação iniciada em 2024 que constatou a inexistência de plano válido e aplicado no município. De acordo com as apurações, o planejamento teria sido iniciado dez anos antes, mas não foi concluído nem aprovado formalmente, além de haver informações contraditórias entre órgãos da própria administração municipal.

Segundo Ministério Público, a ausência do programa compromete a organização da limpeza urbana, dificulta a implantação de coleta seletiva e reciclagem, aumenta riscos ambientais e à saúde pública e impede o acesso a recursos federais destinados ao setor.

Mais recentes

Imagem - Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia

Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia
Imagem - Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão

Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão
Imagem - Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador

Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador