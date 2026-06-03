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SAC que emite nova carteira de identidade de graça amplia horário e muda atendimento em Salvador

Ampliação de funcionamento passa a valer na segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:06

SAC Rodoviária
SAC fica localizado na Rodoviária de Salvador Crédito: Ascom/Saeb

O SAC Rodoviária, no bairro de Águas Claras, em Salvador, amplia o horário de atendimento a partir da próxima segunda-feira (8). O posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados. A emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) represente mais da metade do total de serviços realizados na unidade. 

Além do horário, o atendimento passa a ser híbrido. De 7h às 16h será por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas. A partir daí até às 21h, será por agendamento prévio, através do aplicativo ou portal ba.gov.br. Aos sábados, os cidadãos só serão atendidos mediante agendamento.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Com a ampliação, o SAC Rodoviária passa a ter horário de expediente semelhante ao dos postos SAC que ficam nos grandes shoppings da cidade. O SAC Rodoviária iniciou as operações em 20 de janeiro deste e já registrou 33,7 mil atendimentos durante os quatro primeiros meses de atividade. A média diária é de quase 450 atendimentos.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o carro-chefe do posto, responsável por cerca de 24 mil atendimentos, o que representa cerca de 70% do volume total realizado. 

Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (www.ba.gov.br/administracao) e o Instagram @saebgovba; o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o Instagram @sacgovba; além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

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