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SAC que emite nova carteira de identidade de graça amplia horário e muda atendimento em Salvador

Ampliação de funcionamento passa a valer na segunda-feira (8)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:06

SAC fica localizado na Rodoviária de Salvador Crédito: Ascom/Saeb

O SAC Rodoviária, no bairro de Águas Claras, em Salvador, amplia o horário de atendimento a partir da próxima segunda-feira (8). O posto passa a funcionar de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados. A emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) represente mais da metade do total de serviços realizados na unidade.

Além do horário, o atendimento passa a ser híbrido. De 7h às 16h será por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas. A partir daí até às 21h, será por agendamento prévio, através do aplicativo ou portal ba.gov.br. Aos sábados, os cidadãos só serão atendidos mediante agendamento.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Com a ampliação, o SAC Rodoviária passa a ter horário de expediente semelhante ao dos postos SAC que ficam nos grandes shoppings da cidade. O SAC Rodoviária iniciou as operações em 20 de janeiro deste e já registrou 33,7 mil atendimentos durante os quatro primeiros meses de atividade. A média diária é de quase 450 atendimentos.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o carro-chefe do posto, responsável por cerca de 24 mil atendimentos, o que representa cerca de 70% do volume total realizado.