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Bienal: 100 crianças de comunidades rurais da RMS vão visitar evento de literatura

Além da visita, eles também vão encontrar com autores no local

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:42

Crianças do projeto Ciranda Viva vão visitar a Bienal do Livro Bahia
Crianças do projeto Ciranda Viva vão visitar a Bienal do Livro Bahia Crédito: Divulgação

Cem crianças do projeto Ciranda Viva vão visitar a Bienal do Livro Bahia, que acontece nesta quarta-feira (15) e segue até o dia 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador. A visita, realizada pela PetroReconcavo, acontecerá na tarde desta quinta-feira (16) e, além do passeio pelos estandes das editoras, as crianças vão encontrar com autores presentes no evento. Para a maioria, será a primeira visita a uma Bienal do Livro.

Os beneficiados do projeto Ciranda Viva são crianças moradoras de comunidades rurais do município de Catu, localizado na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa é especializada no acompanhamento do desenvolvimento educacional e social de crianças e adolescentes em contextos vulneráveis.

Confira as primeiras atrações da Bienal do Livro Bahia

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Thalita Rebouças, com mais de vinte títulos publicados e aclamada pelo público juvenil por Divulgação

O projeto, desenvolvido pela Associação dos Voluntários para o Serviço Internacional Brasil (AVSI Brasil) e apoiado pela PetroReconcavo, oferece suporte ao processo educacional formal e ao desenvolvimento de atividades esportivas e artísticas que valorizam a cultura e identidade locais.

“Como educação, cultura e desenvolvimento caminham juntos, uma das formas de incentivarmos esse tripé é apoiar também a Bienal do Livro Bahia”, afirmou a diretora de ESG, Comunicação e Relações com Investidores da PetroReconcavo, Marília Nogueira.

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Tags:

Visita Crianças Bienal do Livro Bahia

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