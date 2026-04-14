Bienal: 100 crianças de comunidades rurais da RMS vão visitar evento de literatura

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Monique Lobo
Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:42
Cem crianças do projeto Ciranda Viva vão visitar a Bienal do Livro Bahia, que acontece nesta quarta-feira (15) e segue até o dia 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador. A visita, realizada pela PetroReconcavo, acontecerá na tarde desta quinta-feira (16) e, além do passeio pelos estandes das editoras, as crianças vão encontrar com autores presentes no evento. Para a maioria, será a primeira visita a uma Bienal do Livro.
Os beneficiados do projeto Ciranda Viva são crianças moradoras de comunidades rurais do município de Catu, localizado na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa é especializada no acompanhamento do desenvolvimento educacional e social de crianças e adolescentes em contextos vulneráveis.
Confira as primeiras atrações da Bienal do Livro Bahia
O projeto, desenvolvido pela Associação dos Voluntários para o Serviço Internacional Brasil (AVSI Brasil) e apoiado pela PetroReconcavo, oferece suporte ao processo educacional formal e ao desenvolvimento de atividades esportivas e artísticas que valorizam a cultura e identidade locais.
“Como educação, cultura e desenvolvimento caminham juntos, uma das formas de incentivarmos esse tripé é apoiar também a Bienal do Livro Bahia”, afirmou a diretora de ESG, Comunicação e Relações com Investidores da PetroReconcavo, Marília Nogueira.