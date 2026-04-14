EDUCAÇÃO E CULTURA

Bienal: 100 crianças de comunidades rurais da RMS vão visitar evento de literatura

Além da visita, eles também vão encontrar com autores no local

Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:42

Crianças do projeto Ciranda Viva vão visitar a Bienal do Livro Bahia Crédito: Divulgação

Cem crianças do projeto Ciranda Viva vão visitar a Bienal do Livro Bahia, que acontece nesta quarta-feira (15) e segue até o dia 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador. A visita, realizada pela PetroReconcavo, acontecerá na tarde desta quinta-feira (16) e, além do passeio pelos estandes das editoras, as crianças vão encontrar com autores presentes no evento. Para a maioria, será a primeira visita a uma Bienal do Livro.

Os beneficiados do projeto Ciranda Viva são crianças moradoras de comunidades rurais do município de Catu, localizado na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa é especializada no acompanhamento do desenvolvimento educacional e social de crianças e adolescentes em contextos vulneráveis.

Confira as primeiras atrações da Bienal do Livro Bahia 1 de 9

O projeto, desenvolvido pela Associação dos Voluntários para o Serviço Internacional Brasil (AVSI Brasil) e apoiado pela PetroReconcavo, oferece suporte ao processo educacional formal e ao desenvolvimento de atividades esportivas e artísticas que valorizam a cultura e identidade locais.