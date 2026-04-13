EDUCAÇÃO

Professoras baianas lançam 21 novos títulos durante a Bienal do Livro Bahia 2026

Ao todo, 19 professoras que integram o Coletivo Leia Bahia vão participar do evento

Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:00

Arielma Galvão, professora e coordenadora Pedagógica, e Kalypsa Brito, coordenadora do Leia Bahia Crédito: Divulgação

O Coletivo Leia Bahia, formado por professoras escritoras da rede estadual de educação, estará presente na Bienal do Livro Bahia 2026 com um estande exclusivo. O evento contará com o lançamento de 21 novos títulos e a exposição de mais de 60 obras em diversos gêneros, incluindo literatura infantojuvenil, poesia, literatura negra, contos e crônicas. O estande do coletivo estará localizado na Asa A, no C52.

Arielma Galvão, professora e coordenadora Pedagógica, e Kalypsa Brito, que coordenadora do Leia Bahia, estarão presentes junto com outras 17 professoras escritoras e convidados. O Coletivo Leia Bahia foi criado em 2024 e já alcança 12 territórios de identidade, com escritoras de cidades como Ilhéus, Itabuna, Salvador e Feira de Santana.