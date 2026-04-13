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Professoras baianas lançam 21 novos títulos durante a Bienal do Livro Bahia 2026

Ao todo, 19 professoras que integram o Coletivo Leia Bahia vão participar do evento

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:00

Professoras baianas participam da Bienal do Livro da Bahia
Arielma Galvão, professora e coordenadora Pedagógica, e Kalypsa Brito, coordenadora do Leia Bahia Crédito: Divulgação

O Coletivo Leia Bahia, formado por professoras escritoras da rede estadual de educação, estará presente na Bienal do Livro Bahia 2026 com um estande exclusivo. O evento contará com o lançamento de 21 novos títulos e a exposição de mais de 60 obras em diversos gêneros, incluindo literatura infantojuvenil, poesia, literatura negra, contos e crônicas. O estande do coletivo estará localizado na Asa A, no C52.

Arielma Galvão, professora e coordenadora Pedagógica, e Kalypsa Brito, que coordenadora do Leia Bahia, estarão presentes junto com outras 17 professoras escritoras e convidados. O Coletivo Leia Bahia foi criado em 2024 e já alcança 12 territórios de identidade, com escritoras de cidades como Ilhéus, Itabuna, Salvador e Feira de Santana.

Veja algumas das escritoras brasileiras que vão estar na Bienal do Livro Bahia 2026

Socorro Acioli por Divulgação
Carla Akotirene por Divulgação
Bárbara Carine por Divulgação
Regina Luz por Divulgação
Aline Bei por Divulgação
Luciany Aparecida por Divulgação
Andrea del Fuego por Divulgação
1 de 7
Socorro Acioli por Divulgação

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Bienal do Livro Bahia

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