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Prefeitura vai dar vale-livro de R$ 40 para alunos da rede municipal que vão à Bienal do Livro da Bahia

Além disso, professores da rede terão acesso gratuito ao evento

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:45

Bienal da Livro da Bahia
Bienal da Livro da Bahia Crédito: FilmArt Media Content / Divulgação

A Prefeitura de Salvador vai entregar vales-livro no valor de R$ 40 para os 10 mil alunos da rede municipal de educação que vão visitar a Bienal do Livro da Bahia 2026. O evento acontece entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções de Salvador.

Além dos vales-livros para os estudantes, os professores da redes municipal tão acesso gratuito ao local. Os interessados devem realizar o credenciamento pelo site oficial do evento. No momento da inscrição online, será exigida a comprovação de vínculo profissional.

Confira as primeiras atrações da Bienal do Livro Bahia

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Thalita Rebouças, com mais de vinte títulos publicados e aclamada pelo público juvenil por Divulgação

A prefeitura também vai levar ações culturais como o Mundo Encantado da Criança, contações de histórias, apresentações e brincadeiras à Bienal.

A edição de 2026 do evento contará com sete dias de programação, um a mais do que em 2024, e deve receber cerca de 120 mil pessoas, número superior às 100 mil da edição anterior. As atividades devem chegar a mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos. As entradas custam R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia), e são vendidas apenas no site do evento

Atrações

Inspirado no espaço de mesmo nome no Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim, o Mundo Encantado da Criança é uma ação da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) na Bienal. O ambiente convida crianças, famílias e educadores a vivenciarem a leitura como uma experiência sensorial, afetiva e coletiva. Tudo no espaço está conectado à paisagem e à diversidade cultural de Salvador, estimulando a imaginação dos mais jovens e o aprendizado lúdico.

Chicco Assis, diretor de Cidadania Cultural da Secult, explica que a ação dialoga com o pensamento de Lydia Hortélio, educadora soteropolitana que defende o brincar como essência do ser humano e como uma forma de aprender. “Sempre visando resgatar o brincar, através das sensações, como propõe Lydia Hortélio, homenageada pelo espaço. Além disso, teremos uma programação diversificada com oficinas, rodas de conversa, contação de histórias e apresentações artísticas que irão convidar crianças de todas as idades, inclusive os adultos, a descobrirem o prazer de ler brincando”, explica.

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) também levará diversas atrações culturais a todos os sete dias da Bienal, numa ampla programação. No sábado (18), por exemplo, terá a apresentação do conto “Sementes de Infância - O Jardim de Lydia Hortélio”, às 10h30, no Espaço Infantil Colgate. A partir de esquetes da história e da obra de Lydia, a contadora Débora Albuquerque irá associar o contexto histórico da educadora infantil à melodia dos instrumentos violino e pandeiro, criando um entretenimento musical com conteúdo histórico.

Ainda no sábado e terça-feira (21), às 14h, também no Espaço Infantil Colgate, o Recital Maria Felipa será apresentado ao público. Contando a história da heroína da Independência da Bahia no Brasil, o espetáculo reúne poemas e canções, destacando o empoderamento feminino. Outro exemplo ocorre às 10h30 do domingo (19), com o “História do Brincar”. Uma boneca animada representada pela atriz e comediante Cléa Makena vai comandar o dia com brincadeiras e arrancar risadas do público infantil.

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