Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa por incendiar veículo e depredar salão por ciúmes do ex-companheiro no interior da Bahia

A suspeita possui histórico de ameaças e invasões na região

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:33

Mulher teria incendiado moto de ex-companheiro Crédito: Web

Uma mulher de 26 anos foi presa pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (6), após incendiar uma motocicleta e depredar um estabelecimento comercial por ciúmes do ex-companheiro, no município de Varzedo, no Centro-leste do estado. A prisão preventiva, executada no bairro São Paulo, em Santo Antônio de Jesus, foi decretada pela Justiça após as investigações apontarem a reiteração de condutas violentas e o risco à ordem pública na região.

De acordo a polícia, as ações ocorreram em sequência no dia 21 de março, no centro de Varzedo. A motivação apontada pela investigação seria uma suspeita de relacionamento entre a proprietária da moto e o ex-companheiro da investigada.

No mesmo dia, a mulher dirigiu-se a um salão de beleza da região. Ao ter a entrada impedida, ela quebrou a porta de vidro do estabelecimento, causando danos materiais ao comércio.

Ainda de acordo com as apurações, a mulher apresenta histórico de condutas semelhantes envolvendo o mesmo contexto, incluindo ameaças e invasão de domicílios.

“Diante da gravidade e da reiteração das condutas, a unidade policial representou pela medida cautelar, que foi deferida pelo Poder Judiciário", informou a Polícia Civil em nota.

A investigada passou pelos procedimentos de praxe, incluindo o exame de corpo de delito, e foi encaminhada para o sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Chacina na Paraíba: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do “tribunal do crime”

Saiba todos os detalhes de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h com tragédia e crime

Ex-integrante do Baralho do Crime é morto em confronto com a polícia em Mata de São João

Jovem esfaqueada mais de 15 vezes fala pela primeira vez após crime: 'Não estamos seguras'

Em documentário de 2h, Suzane von Richthofen quebra o silêncio, relembra crime e afirma: 'Tenho certeza de que Deus me perdoou'

Tags:

Bahia Agressão Crime Mulher Ataque Ciúmes

Mais recentes

Imagem - Câmara aprova criação do Dia Nacional da Capoeira

Câmara aprova criação do Dia Nacional da Capoeira
Imagem - Crime em família: homem suspeito de matar irmão mecânico e balear funcionário é preso no interior da Bahia

Crime em família: homem suspeito de matar irmão mecânico e balear funcionário é preso no interior da Bahia
Imagem - Inauguração de McDonald's em cidade baiana causa congestionamento no trânsito; veja

Inauguração de McDonald's em cidade baiana causa congestionamento no trânsito; veja