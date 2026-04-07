FOGO E PAIXÃO

Mulher é presa por incendiar veículo e depredar salão por ciúmes do ex-companheiro no interior da Bahia

A suspeita possui histórico de ameaças e invasões na região

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:33

Mulher teria incendiado moto de ex-companheiro Crédito: Web

Uma mulher de 26 anos foi presa pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (6), após incendiar uma motocicleta e depredar um estabelecimento comercial por ciúmes do ex-companheiro, no município de Varzedo, no Centro-leste do estado. A prisão preventiva, executada no bairro São Paulo, em Santo Antônio de Jesus, foi decretada pela Justiça após as investigações apontarem a reiteração de condutas violentas e o risco à ordem pública na região.

De acordo a polícia, as ações ocorreram em sequência no dia 21 de março, no centro de Varzedo. A motivação apontada pela investigação seria uma suspeita de relacionamento entre a proprietária da moto e o ex-companheiro da investigada.

No mesmo dia, a mulher dirigiu-se a um salão de beleza da região. Ao ter a entrada impedida, ela quebrou a porta de vidro do estabelecimento, causando danos materiais ao comércio.

Ainda de acordo com as apurações, a mulher apresenta histórico de condutas semelhantes envolvendo o mesmo contexto, incluindo ameaças e invasão de domicílios.

“Diante da gravidade e da reiteração das condutas, a unidade policial representou pela medida cautelar, que foi deferida pelo Poder Judiciário", informou a Polícia Civil em nota.