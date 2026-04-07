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Chacina na Paraíba: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do “tribunal do crime”

Corpos foram encontradas carbonizados e amarrados em Brisamar; moradores relataram gritos antes das mortes

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:30

Trabalhadores sumiram de casa de apoio
Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

Os quatro trabalhadores baianos vítimas de uma chacina na Paraíba teriam sido submetidos ao chamado “tribunal do crime”.

Segundo a polícia local,  moradores de Brisamar, bairro de João Pessoa, ouviram gritos, momentos antes da execução. As vítimas teriam sido torturadas. Os corpos foram encontrados carbonizados e amarrados. 

Chacina: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do "tribunal do crime"

Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
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Carro de Fabrício foi achado carbonizado por Reprodução
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Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução

Cleibson Jaques, de 31 anos, e Lucas Bispo eram naturais de Campo Formoso. Já Sidclei Silva, de 21, e Gismário Santos, de 23, eram de Morro do Chapéu.

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