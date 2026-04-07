COLUNA BRUNO WENDEL

Chacina na Paraíba: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do “tribunal do crime”

Corpos foram encontradas carbonizados e amarrados em Brisamar; moradores relataram gritos antes das mortes

Bruno Wendel

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:30

Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

Os quatro trabalhadores baianos vítimas de uma chacina na Paraíba teriam sido submetidos ao chamado “tribunal do crime”.

Segundo a polícia local, moradores de Brisamar, bairro de João Pessoa, ouviram gritos, momentos antes da execução. As vítimas teriam sido torturadas. Os corpos foram encontrados carbonizados e amarrados.

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