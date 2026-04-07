Chacina na Paraíba: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do “tribunal do crime”

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Bruno Wendel
Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:30
Os quatro trabalhadores baianos vítimas de uma chacina na Paraíba teriam sido submetidos ao chamado “tribunal do crime”.
Segundo a polícia local, moradores de Brisamar, bairro de João Pessoa, ouviram gritos, momentos antes da execução. As vítimas teriam sido torturadas. Os corpos foram encontrados carbonizados e amarrados.
Chacina: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do "tribunal do crime"
Cleibson Jaques, de 31 anos, e Lucas Bispo eram naturais de Campo Formoso. Já Sidclei Silva, de 21, e Gismário Santos, de 23, eram de Morro do Chapéu.