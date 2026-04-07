COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

ACM Neto unifica direita e centro-direita e terá vantagem sobre Jerônimo no tempo de TV

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05:30

ACM Neto receberá, nesta terça-feira (7), o apoio do ex-deputado federal José Carlos Aleluia Crédito: Divulgação

A adesão do ex-deputado federal José Carlos Aleluia (Novo) à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia será formalizada nesta terça-feira (7), durante um evento no Mercure Salvador, no Rio Vermelho Hotel, às 14h30.

“Queremos derrotar o PT no primeiro turno”, afirmou Aleluia à coluna. Com apoio do ex-parlamentar, ACM Neto consolida a união do campo da direita e da centro-direita na disputa eleitoral contra o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Tempo de TV e rádio

Com base em projeções elaboradas pelo escritório do advogado eleitoral Ademir Ismerim, ACM Neto deve ter vantagem no tempo de propaganda eleitoral. Considerando uma coligação formada por União Brasil, PP, PL, PSDB, Republicanos e Podemos, o ex-prefeito de Salvador teria cerca de 4min57. Já Jerônimo Rodrigues, com PT, PCdoB, PV, PDT, PSD e MDB, ficaria com aproximadamente 3min31s.

O candidato do PSOL, Ronaldo Mansur, teria em torno de 31 segundos. No total, o bloco destinado à disputa pelo governo terá nove minutos. Os números são só estimativas. Os tempos oficiais serão definidos pelo TSE.*

Renovação à vista na Alba

Dez deputados estaduais não devem disputar a reeleição neste ano, o que deve garantir uma renovação mínima de 15% na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em relação à composição atual.

Parte deles pretende concorrer à Câmara dos Deputados. É o caso de Leandro de Jesus (PL); Manuel Rocha (União Brasil), que deve herdar o capital político do pai, o deputado federal José Rocha; Olívia Santana (PCdoB); Raimundo da JR (Avante) e Robinho (União Brasil).

Outros optaram por não disputar cargos eletivos neste ciclo. Adolfo Menezes (PSD), por exemplo, mira uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Ele irá apoiar a esposa Denise Menezes para a Alba. Maria Del Carmen (PT) deve apoiar a candidatura do filho, André Fidalgo. Já Soane Galvão (Avante) tende a reforçar o projeto político do marido, o ex-prefeito de Ilhéus Mário Alexandre, o Marão.

Há ainda parlamentares que estarão diretamente envolvidos na articulação eleitoral. Nelson Leal (PP) e Luciano Ribeiro (União Brasil) devem atuar na coordenação da campanha de ACM Neto.

Trocas pontuais na Câmara

Na bancada baiana da Câmara, só três parlamentares não devem disputar a reeleição: José Rocha, João Leão (PP) e Alex Santana (Republicanos) - os dois últimos ocupam cargos de secretários em Salvador.

Entre os 39 deputados, quatro trocaram de sigla na janela: Diego Coronel (do PSD para o Republicanos), Léo Prates (PDT-Republicanos), Mário Negromonte Jr. (do PP para o PSB) e Raimundo Costa (Podemos- PSD).

Migração maior

A movimentação na Alba foi mais expressiva. Ao todo, 21 dos 63 deputados estaduais trocaram de legenda, o que representa 33,3% da Casa. Ou seja, um em cada três parlamentares. Confira:

1. Angelo Coronel Filho (PSD-Republicanos)

2. Angelo Almeida (PSB-PT)

3. Antonio Henrique Júnior (PP-PV)

4. Binho Galinha (Patriota-Avante)

5. Cafu Barreto (PSD-União Brasil)

6. Eduardo Salles (PP-PV)

7. Felipe Duarte (PP-Avante)

8. Laerte do Vando (Podemos-Avante)

9. Luciano Araújo (Solidariedade - Avante)

10. Ludmilla Fiscina (PSD-PV)

11. Marcelinho Veiga (União Brasil-PP)

12. Marcinho Oliveira (PRD-PDT)

13. Niltinho (PP-PSD)

14. Pancadinha (Solidariedade-PDT)

15. Paulo Câmara (PSDB-PL)

16. Penalva (PDT-União Brasil)

17. Raimundo da Jr (PL-Avante)

18. Samuel Junior (Republicanos-PL)

19. Soane Galvão (PSB-Avante)

20. Vitor Azevedo (PL-Avante)

21. Vitor Bonfim (PV-PSB)