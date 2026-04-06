COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Aleluia desiste de candidatura ao governo da Bahia para apoiar ACM Neto: 'Queremos derrotar o PT no primeiro turno'

Nesta terça-feira (7), haverá o anúncio oficial do apoio de José Carlos Aleluia a ACM Neto, durante um evento no Mercure Salvador

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:14

Ex-deputado federal José Carlos Aleluia Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal José Carlos Aleluia (Novo) desistiu de concorrer ao governo da Bahia nas eleições deste ano para apoiar ACM Neto (União Brasil).

“Estou apoiando Neto porque dificilmente eu ganharia no primeiro turno. Mas ele vai ganhar no primeiro turno. Queremos derrotar o PT no primeiro turno”, afirmou Aleluia à coluna.