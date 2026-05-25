POLÍTICA

João Roma diz que Rui Costa esconde Jerônimo: 'Parece que tem vergonha'

Pré-candidato ao Senado pelo PL afirmou que a principal lembrança deixada por Rui Costa à frente do governo da Bahia foi o aumento da carga tributária

Pombo Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:13

Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao Senado, João Roma (PL) afirmou, nesta segunda-feira (25), que o senador Rui Costa (PT) tenta “esconder” o governador Jerônimo Rodrigues (PT) do debate pré-eleitoral.

“O negócio é que Rui Costa quer ir para o debate e fica escondendo Jerônimo. Parece que tem vergonha do candidato que ajudou a eleger”, afirmou João Roma, em entrevista à rádio Baiana FM. “Quer debater? Venha debater com João Roma, que é pré-candidato ao Senado”, acrescentou.

Nas últimas semanas, Rui tem chamado o pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) para debates públicos. Neto, porém, tem ressaltado que irá debater com Jerônimo Rodrigues, uma vez que disputará o governo do estado, e não uma vaga ao Senado.

Roma também afirmou que a principal lembrança deixada por Rui Costa à frente do governo da Bahia foi o aumento da carga tributária. O pré-candidato ao Senado pelo PL questionou ainda quais seriam as motivações do petista para buscar mais um mandato em cargo público após ter governado o estado e ocupado o Ministério da Casa Civil.